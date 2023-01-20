أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة

شهدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، في التعاملات المسائية ارتفاعا للمرة الثانية على التوالي بقيمة ٥ جنيهات.

وتقدم “الدستور” نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب اليوم في السوق المصرية والتغيرات على المستويين المحلي والعالمي.

وقال عمرو مغربي عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك ارتفاعا في أسعار الذهب اليوم في التعاملات المسائية بقيمة ٥ جنيهات.

وسجلت أسعار الذهب اليوم وفق آخر تحديث كالتالي:

أسعار الذهب الآن

عيار ١٨ سجل نحو ١٥٣٠ جنيها

عيار ٢١ سجل نحو ١٧٨٥ جنيها

عيار ٢٤ سجل نحو ٢٠٤٠ جنيها

وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن سعر الجنيه الذهب سجل نحو ١٤٢٨٠ جنيها، كما أن الأسعار لا تشمل المصنعية، سعر الذهب العالمي سجل نحو ١٩٢٩ دولارا للأونصة.

وتشهد أسعار الذهب حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض نتيجة توتر البورصات العالمية بسبب الأحداث الاقتصادية العالمية وتداعيات أزمة التضخم العالمي.