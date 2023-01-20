في مثل هذا اليوم.. هؤلاء تولوا حكم أمريكا من «إيزنهاور» لـ«بايدن»

يعد يوم 20 يناير بمثابة تاريخ فارق في حياة الأمريكيين فهو اليوم الذي شهد فيه الشعب الأمريكي تنصيب عدد من حكامه من ايزنهاور حتى أوباما، وقد لا يعرف الكثيرين أن فرانكلين روزفيلت هو أطول الرؤساء خدمة حيث تولى هذا المنصب لمدة 12 عاماً وهو أكثر من حصد عدد أصوات المجمع الانتخابي بـ523 صوت في انتخابات 1936، بينما الرئيس وليام هاريسون هو أقصرهم خدمة حيث توفي بعد 32 يومًا من توليه المنصب، أما جون كينيدي فهو أول رئيس من المذهب الكاثوليكي الروماني في حين أن باراك أوباما هو أول رئيس أمريكي ويعد الوحيد من أصول إفريقية، ويعد دونالد ترامب هو أول رئيس الذي يخضع لمحاولة عزل مرتين (2019 - 2021)، بينما يعد جو بايدن هو أكثر رئيس أمريكي حصداً لعدد أصوات الناخبين في التقرير التالي نلقى الضوء على ابرز من تولوا حكم أمريكا في ال20 من يناير.

إيزنهاور

جاء «دوايت أيزنهاور» رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 1953م، إلى 1961م فكان الرئيس الرابع والثلاثين للولايات المتحدة الأمريكية مرشحًا عن الحزب الجمهوري وقد تولى منصبه الرئاسي في 20 يناير 1953 وكان قبل هذا رئيسًا لأركان قوات التحالف خلال الحرب العالمية الثانية.

ولد “أيزنهاور” في 14 أكتوبر 1890 في تكساس، وتخرج في الأكاديمية العسكرية الأمريكية، وشارك في الحرب العالمية الأولى والثانية والحرب الكورية، وكان خلال الحرب العالمية الثانية، قد شغل منصب القائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا وكان أول قائد أعلى لقوات حلف الناتو.

كارتر

تم تنصيب كارتر رئيسًا 39 في 20 يناير 1977. وكان أحد أول أعمال كارتر الوفاء بوعد الحملة بإصدار أمر تنفيذي بإعلان عفو غير مشروط عن المتهربين من حرب فيتنام، الإعلان 4483. اتسمت فترة ولاية كارتر في المنصب بوعكة اقتصادية، وقد حان الوقت لاستمرار التضخم والركود فضلًا عن أزمة الطاقة في عام 1979، في 7 يناير 1980، وقع كارتر القانون رقم (هـ. 5860) القانون العام رقم (96-185)، المعروف بقانون ضمان القروض لشركة كرايسلر لعام 1979، لإنقاذ شركة كرايسلر بمبلغ 3.5 مليار دولار (ما يعادل 10.99 مليار دولار في عام 2020) كمعونة.

رونالد ريجان

تولى ريجان الرئاسة في 20 يناير عام 1981، وقام بتنفيذ مبادرات سياسية واقتصادية جديدة.

تربى ريجان في عائلة فقيرة في مدينة صغيرة في شمال إلينوي، وتخرج من كلية يوريكا في عام 1932 وعمل مذيعًا رياضيًا في عدد من المحطات الإذاعية الإقليمية.

انتقل إلى هوليوود في عام 1937، وأصبح ممثلًا ولعب دور البطولة في عدد من الإنتاجات الكبيرة، انتخب ريغان مرتين كرئيس نقابة ممثلي الشاشة، وهي نقابة عمالية للممثلين، حيث عمل على استئصال النفوذ الشيوعي، انتقل إلى التلفزيون في الخمسينيات وكان متحدثاً في مصانع جنرال إلكتريك، كان ريغان ديمقراطيًا ليبراليًا، إلا أن وجهات نظره تغيرت وأصبح محافظا وتحول إلى الحزب الجمهوري في عام 1962.

ألقى ريغان خطابه، «الوقت المناسب للاختيار»، في انتخابات عام 1964 في دعمه لحملة باري غولدووتر الرئاسية، ما أكسبه اهتمام الناس كمتحدث محافظ. انتخب ريغان حاكما على ولاية كاليفورنيا في عام 1966. رفع ريغان الضرائب وحوّل عجز ميزانية الولاية إلى فائض، تحدى المتظاهرين في جامعة كاليفورنيا، وقاد قوات الحرس الوطني خلال فترة الاحتجاجات عام 1969، وأعيد انتخابه لهذا المنصب في عام 1970.

وحاول الترشح عن الحزب الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة في انتخابات عامي 1968 و1976 ولكنه لم ينجح؛ لكنه حقق نصرا ساحقا بعد أربع سنوات على رئيس البلاد وقتها جيمي كارتر، وأصبح أكبر الرؤساء الأمريكيين المنتخبين حتى ذلك الوقت (حتى حطّم دونالد ترامب رقمه عام 2017).

جورج بوش الأب

نُصِّبَ بوش في 20 يناير 1989 خلفًا لرونالد ريغان. دخل المكتب في فترة تغيير في العالم. جاء سقوط جدار برلين في وقت مبكر من رئاسته وجاء انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991، وأمر بالعمليات العسكرية في بنما والخليج العربي وفي وقت من الأوقات حطم الرقم القياسي بحصوله على نسبة تأييد قياسية عالية بلغت 89٪.

في خطابه الافتتاحي قال بوش:لقد جئت قبلكم وأتولى الرئاسة في لحظة غنية بوعد، نحن نعيش في وقت هادئ ومزدهر ولكن يمكننا أن نجعله أفضل؛ لنسيم جديد يهب وعالم منتعش من الحرية يبدو يولد من جديد. في قلب الإنسان إن لم يكن في الواقع فقد انتهى عصر الدكتاتورية، العصر الاستبدادي يمر وأفكاره القديمة في مهب الريح مثل أوراق الأشجار من شجرة قديمة لا حياة لها، نسيم جديد يهب وأمة منتعشة بالحرية تقف على أهبة الاستعداد للدفع. هناك أرضية جديدة يجب كسرها ويجب اتخاذ إجراء جديد.»

بيل كلينتون

كلينتون هو الرئيس الثاني والأربعين 42 للولايات المتحدة، ألقى الخطاب الافتتاحي أمام البيت الأبيض في 20 يناير 1993، بعد أقل من شهر من تولية الحكم، أقر قانون الأسرة والإجازة الطبية لعام 1993 في 5 فبراير، والتي يجبر فيها عدد كبير من أصحاب الأعمال أن يعطوا الموظفين إجازة غير مدفوعة الأجر لحالات الحمل أو الحالات الصحية الخطرة. لاقي هذا القرار دعماً هائلاً من عامة الشعب.

بعد يومين من دخوله المكتب البيضاوي، في 22 يناير 1993، الذكرى السنوية العشرين لقرار المحكمة العليا للولايات المتحدة في قضية روي ضد وايد عكس كلينتون القرارات المتخذة على برامج تنظيم الأسرة الصادرة في ولاية ريغان وبوش.

قال كلينتون أن عملية الإجهاض يجب أن تكون أمنة، شرعية ونادرة -وهو ما اُقْتُرِحَ من قبل سياسي يدعى صامويل بوبكين في جامعة كاليفورنيا، سان دييجو- واُسْتُخْدِمَ لأول مرة من قبل كلينتون في ديسمبر 1991، في أثناء حملته الانتخابية. خلال الثمان سنوات التي أدار فيها كلينتون شئون الولايات المتحدة، انخفضت نسبة الموافقة على عملية الإجهاض بنسبة 18.4%.

باراك أوباما

باراك أوباما واسمه الكامل باراك حسين أوباما الابن (بالإنجليزية: Barack Hussein Obama, Jr.)‏؛ (4 أغسطس 1961) هو الرئيس الرابع والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية من 20 يناير 2009 وحتى 20 يناير 2017، وأول رئيس من أصول أفريقية يصل للبيت الأبيض. حقق انتصاراً ساحقاً على خصمه جون ماكين وذلك بفوزه في بعض معاقل الجمهوريين مثل أوهايو وفيرجينيا في 4 نوفمبر 2008، حصل على جائزة نوبل للسلام لعام 2009 نظير جهوده في تقوية الدبلوماسية الدولية والتعاون بين الشعوب، وذلك قبل إكماله سنة في السلطة.

تخرج في كلية كولومبيا بجامعة كولومبيا وكلية الحقوق بجامعة هارفارد، وكان من أوائل الأمريكيين من أصول إفريقية يتولى رئاسة مجلة هارفارد للقانون، كما كان يعمل في الأنشطة الاجتماعية في شيكاغو قبل حصوله على شهادة المحاماة. وعمل كمستشار للحقوق المدنية في شيكاغو، وقام بتدريس مادة القانون الدستوري في كلية الحقوق بجامعة شيكاغو في الفترة من 1992 إلى 2004.

حاز على ثلاث فترات في مجلس الشيوخ بإلينوي وذلك في الفترة من 1997 إلى 2004. وعقب محاولة غير ناجحة للحصول على مقعد في مجلس النواب عام 2000 رشح نفسه لمجلس الشيوخ عام 2004، واستطاع أن يحوز على مقعد بالمجلس في مارس 2004، واستطاع بهذا الفور جذب انتباه الحزب الديمقراطي، وكان خطابه التلفزيوني الذي بُثَّ محلياً خلال المؤتمر الوطني الديمقراطي في يوليو من عام 2004 جعله نجمًا صاعدًا على الصعيد الوطني في الحزب، وبعدها اُنْتُخِبَ لعضوية مجلس الشيوخ في نوفمبر 2004 وحاز على أكبر نسبة في تاريخ إلينوي

دونالد ترامب

جاء دونالد ترامب ليكون الرئيس الـ45 في قائمة رؤساء أمريكا ، ويعد أول رئيس الذي يخضع لمحاولة عزل مرتين"2019 – 2020" جاءت سياسة ترامب تحت شعار"أمريكا أولًا" ودعمها بالعديد من الاتفاقات العسكرية للولايات المتحدة في مجال الدفاع .

وتعد أهم القضايا السياسية التي أصر عليها ترامب هي العلاقات الأمريكية الصينية ومراجعة الاتفاقيات الاقتصادية الدولية مثل نافتا والشراكة العابرة للمحيط الهادئ، ومحاربة الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة، وتقوية نظام الطاقة وتحديث البنية التحتية للبلاد، ووعد بالاهتمام بوزارة شؤون المحاربين القدامى، وتبديل قانون الرعاية الصحية الأمريكي “أوباما كير” بما هو أفضل بالإضافة إلى تخفيض الضرائب للطبقية الوسطى، ورفع الصرف المحلي على الشؤون العسكرية، ومحاربة (داعش).

وقد اتسمت مواقف ترامب بشعبويتها حيث يحمل مواقف يتفق معها الحزب الجمهوري مثل تخفيض الضرائب ومواقف أخرى تميز الحزب الديمقراطي مثل زيادة الصرف على البنية التحتية مما أدى إلى زيادة شعبيته بين الناخبين.

جون بايدن

هو الرئيس السادس والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية مُنذ 20 يناير 2021. شغل سابقًا منصب نائب رئيس الولايات المتحدة السابع والأربعين في الفترة من عام 2009 إلى 2017 إبان حكم الرئيس باراك أوباما. وهو عضو في الحزب الديمقراطي، ومثّل ولاية ديلاوير كسيناتور من عام 1973 حتى أصبح نائب الرئيس في عام 2009.

ولد بايدن في سكرانتون، بنسلفانيا، في عام 1942، وعاش هناك لمدة عشر سنوات قبل أن ينتقل مع عائلته إلى ديلاوير، أصبح محاميا في عام 1969، وانتخب لمجلس مقاطعة نيو كاسل في عام 1970، انتخب أول مرة لمجلس الشيوخ في عام 1972، وأصبح سادس أصغر سيناتور في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

سعى بايدن إلى الترشح عن الحزب الديمقراطي للرئاسة في عام 1988 وفي عام 2008، وفشل في كلتا المرتين بعد عروض باهتة، ثم اختاره باراك أوباما ليكون زميله في السباق الرئاسي عام 2008، والذي فاز به. أصبح بايدن أول كاثوليكي وأول شخص من ديلاوير يصبح نائب رئيس الولايات المتحدة.

أشرف نائب الرئيس بايدن على الإنفاق على البنية التحتيّة بهدف مواجهة الركود الكبير والسياسة الأمريكية تجاه العراق حتى انسحاب القوات الأمريكية في عام 2011، وقد ساعدته مقدرته على التفاوض مع الجمهوريين في الكونغرس على وضع تشريعات مثل قانون إعانات الضرائب والتأمين ضد البطالة وخلق فرص العمل في عام 2010 الذي حل أزمة الجمود الضريبي، وقانون مراقبة الموازنة لعام 2011 الذي حل أزمة سقف الدین في ذلك العام، وقانون إعفاء دافع الضرائب الأمريكي لعام 2012 الذي تناول مشكلة “الهاوية المالية” الوشیكة.

وفي عام 2011، عارض تنفيذ المهمة العسكرية التي أسفرت عن مقتل أسامة بن لادن، أُعيد انتخاب أوباما وبايدن في عام 2012، وفي أكتوبر 2015، وبعد أشهر من التكهنات، اختار بايدن عدم الترشح لرئاسة الولايات المتحدة في عام 2016، وفي ديسمبر 2016، لم يستبعد احتمال ترشحه للرئاسة عام 2020، ولكنه أعلن في 13 يناير 2017 أنه لن يترشح إلا أنه تراجع عن هذا بعد أربعة أيام فقط، ولم يستبعد مجددًا عملية ترشيحه، في 12 يناير 2017، منحه أوباما وسام الحرية الرئاسي. وبعد أن ترك بايدن المنصب، عُيِّنَ أستاذًا في جامعة بنسلفانيا.