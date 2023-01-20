الجمعة 20 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«الأرصاد» تحذر المواطنين من «شبورة السبت»

شبورة
شبورة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن غدًا السبت، طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

انخفاض درجات الحرارة 

وأكدت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن درجة الحرارة تنخفض بصورة ملحوظة في الدولة المصرية بسبب غياب الشمس طول فترات الليل.

شبورة كثيفة

وأضافت في حديثها، أن وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا تعمل على زيادة فترات سطوح أشعة الشمس في هذا التوقيت من كل عام، ولهذا ترتفع درجة الحرارة بمقدار 4 درجات مئوية.

وأشارت إلى أنه من المتوقع شبورة مائية كثيفة غداً في الساعات الأولى من النهار الباكر والساعات المتأخرة من الليل، ولهذا يجب على المواطنين توخي الحذر الكامل عند القيادة على الطرق السريعة بسبب عدم وضوح الرؤية.

منار غانم الأرصاد الجوية شبورة كثيفة هيئة الارصاد حالة الطقس غدا

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