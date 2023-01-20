«السينما هي الخلود».. شعار الدورة الجديدة من مهرجان الأقصر للسينما

أعلنت إدارة مهرجان الأقصر للسينما عن شعار الدورة الجديدة للمهرجان المقرر أن ينطلق يوم 10 فبراير المقبل بمدينة الأقصر، تحت عنوان “السينما هي الخلود”.

وأعلن الفنان محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان، أن الدورة الجديدة سيكون شعارها السينما هي الخلود، وحضر المؤتمر الصحفي المقام حاليا بدار الأوبرا المصرية، عدد من الفنانين، منهم محمود حميدة وبشرى والسيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، ومن المقرر أن يقام المهرجان في محافظة الأقصر، خلال الفترة من 5 إلى 10 فبراير المقبل.

يشار إلى أن فعاليات الدورة الـ12 لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تنطلق تحت شعار "السينما خلود الزمان"، وصمم الملصق الخاص بالدورة لفنان الشاب محمود إسماعيل، إذ يقدم الملصق تصورًا بصريًا عن المهرجان في 3عناصر أساسية: السينما، الأقصر، إفريقيا، وتم صياغة ذلك في بعض العناصر المرئية منها:



مدينة الأقصر هي مدينة الشمس، وعاصمة الحضارة الفرعونية في عصر الأسرات الحديثة، نرى ذلك من خلال ظهور الشمس والمسلة الفرعونية التي تشير إليها في رمزية واضحة للجنوب حيث "طيبة" المدينة التي قادت حرب التحرير ضد الهكسوس، وأعادت الحضارة المصرية القديمة إلى مجدها، وتشير أيضًا في ذات الوقت لإفريقيا الجميلة وكأنها إشارة ضمنية أن الوجهة إلى الجنوب حيث الجذور.



يحمل عنصر "البالون" الجانب الأكبر من الإشارات الرمزية، فمن جانب هو أحد أشهر معالم مدينة الأقصر، ومن الجانب الآخر يشير إلى الزاوية السينمائية الشهيرة "عين الطائر" والتي تكشف المزيد والمزيد من السينما الإفريقية ليراها العالم، كما تزين برموز تحمل طابع إفريقي كموروث ثقافي لإثراء تصميم البالون في علاقة مرئية وانشائية مع شريط التصوير الضوئي، وضوء شاشة العرض داخل البالون والذي تعرض الأفلام من خلاله، فتنكشف لنا عوالم سحرية جديدة، غنية طوال الوقت بالحكايات.

والخلود ينقلنا للفقرة الأخيرة فى قراءة الملصق حيث نرى في الأسفل المراكب الشراعية التي حددت مسارها صوب الشمس في رحلتها للغروب، حيث البر الغربي الذي اقتنع المصري القديم بأنه يمثل الخلود في الحياة الآخرة لذلك بنى معابدة الجنائزية العظيمة هناك، في إشارة رمزية على أهمية السينما وقدرتها على تخليد التاريخ مما يتفق مع شعار الدورة الثانية عشر "السينما خلود الزمان".