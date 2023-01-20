محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان نموذج تجربة إخلاء المستشفى الجامعي

شهد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، اللواء محمد عبدالمقصود، رئيس قطاع الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء، تجربة نموذج إخلاء مستشفى بنها الجامعي وذلك بالتعاون بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

جاء ذلك بحضور الدكتور السيد فودة، نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وشيرين شوقي، أمين عام الجامعة والدكتور محمد شاكر مدير المستشفيات الجامعية وأيمن بيومي أمين الجامعة المساعد للشؤون المالية.

واستمع الحاضرون إلى شرح للأعمال التي تمت في أثناء تنفيذ التجربة والتي تتضمن إخلاء لـ ١٧٨ من العاملين بالمستشفيات الجامعية من ضمنهم ٤٨ مريضًا.

من جهته، أشاد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بتجربة الإخلاء، والتي تأتي في إطار استعدادات جامعة بنها لتنفيذ التدريب العملي لمجابهة الكوارث والأزمات، مؤكدًا أهمية التدريب العملي المشترك لإدارة الأزمات والكوارث، لما يتيح هذا التدريب من فرصة للتقييم الدقيق للموقف الحقيقي ومدى كفاءة الأجهزة في التعامل مع الحالات الطارئة.

وأكد الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، أن إقامة هذه التجربة داخل مستشفيات بنها الجامعية يأتي في إطار التدريب على كيفية مواجهة الأزمات وإدارتها باعتبار إدارة الأزمات أصبحت علما مهماً يجب الاعتماد عليه عند حدوث أي أزمة أو كارثة، مشيرًا إلى أن السلامة والصحة المهنية ليس هدفها فقط الحفاظ على المنشآت بل الحفاظ على العنصر البشري وهو ما تسعى إليه الجامعة في كافة منشآتها من خلال مراعاة كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي.

من جهته، وجّه اللواء محمد عبدالمقصود، رئيس قطاع الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء الشكر لمحافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها على تنفيذ هذه التجربة لحماية الأفراد والممتلكات وهذا ما تسعى إليه الدولة المصرية في حالة الأزمات والكوارث، مشيرًا إلى أنه سيتم تعميم التجربة كنموذج يحتذى به على مستوى المستشفيات.