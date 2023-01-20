الجمعة 20 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«حكاوى المترو».. لماذا الحديث عن مشاكلنا مع الغرباء يجعلنا نشعر بتحسن؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يعتبر الحديث عن المشكلات مع الآخرين من الأمور التي تساعد في تحسين الحالة النفسية، ويعتبر المترو ووسائل المواصلات، وسيلة مناسبة لما يعرف بـ"الفضفضة".

في هذا الصدد أوضحت الكاتبة وخبيرة الإرشاد التربوي ميادة عابدين، أن التحدث عن المشكلات مع أشخاص مجهولين، من الأمور التي قد تساعد في تخفيف التوتر والقلق.

txt

بالتزامن مع مبادرة «المتحدة».. كيف يمكن أن تدير خلافك مع شريكك بلطف؟

لماذا الحديث عن مشاكلنا يجعلنا نشعر بتحسن؟

أكدت "عابدين"، أن الحديث عن مشاكلنا يساهم في تخفيف حدة النتائج العائدة علينا، لقد كان التحدث عن مشاكلنا والتعبير عن مشاعرنا السلبية للأصدقاء مصدر ارتياح.

كما يمكن أن تساعد العلاجات بالكلام جميع أنواع الأشخاص في العديد من المواقف المختلفة، فقد تسمعهم أيضًا يشار إليهم على أنهم مشورة أو علاجات بالكلام أو علاجات نفسية، فعلى الرغم من وجود العديد من الأنواع المختلفة للعلاج بالكلام، إلا أن جميعها له هدف مشابه وهو مساعدتك على الشعور بالتحسن.

أشارت "عابدين"، أن العلاج بالكلام مخصص لأي شخص يمر بوقت سيئ أو يعاني من مشاكل عاطفية يحتاج إلى مساعدة بشأنها، ففي بعض الأحيان يكون التحدث إلى شخص غريب أسهل من التحدث إلى الأقارب أو الأصدقاء.

txt

خبيرة إرشاد تربوي: التوعية بالثقافة الجنسية تبدأ من الحضانة

ميادة عابدين: تطلب بضرورة تقديم الدعم للآخرين من أصحاب العلم والمعرفة

طالبت الكاتبة وخبيرة الإرشاد الأسرى ميادة عابدين، من راكبي المترو من ذوي العلم أو الموهبة والمعرفة، بتقديم الدعم سواء كان النفسي أو المشاورة في الكثير من المجالات، مشيرة أن هذا التصرف يساعد في تخفيف الأعباء.

أضافت "عابدين"، أن إفادة راكبي المترو من كل الطبقات بهذا العلم أو الموهبة عن طريق إلقاء ندوات صغيرة تفيد الجميع في كافة التخصصات، وذلك من تجربة شخصية نفذتها هي وصديقتها في المجال الأسري والتربوي عزة كمال الجوهري، حيث قاموا بالتحدث عن الطلاق وكيف ينظر المجتمع لهن في عربة بها رجال ونساء وتفاعلوا معهن وقاموا راكبي المترو بالفضفضة وإبداء الرأي.

أشارت عابدين إلى أنه تنضم هذه المبادرة للشركة المتحدة وتقوم بتفعيلها ضمن سلسلة مبادراتها الراقية، وطالبت كل التخصصات بعرض خدماتهم على راكبي المترو كالأطباء وغيرهم من ذوي الخبرات في إطار التعاون وترسيخ القيم الحميدة بالمجتمع.

الارشاد التربوي التوتر والقلق الثقافة الجنسية الحديث عن مشاكلنا الكاتبة وخبيرة الإرشاد التربوي ميادة عابدين ميادة عابدين

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تأخر الحوار الوطنى؟

الأكثر قراءة

كيف تؤثر أسلحة الغرب على مسار الحرب الروسية الأوكرانية؟

حملة نظافة وتجميل بكورنيش النيل في المنيا (صور)

«الصحة العالمية»: إصابة 2.8 مليون حالة جديدة بفيروس كورونا

ضعف الدولار يعزز من ارتفاع أسعار الذهب.. وتوقعات بوصول الأونصة لـ 2000 دولار

فحص فيديو تهشيم الرادارات على الطريق الدائرى

بهاء سلطان يطرح أحدث أعماله الغنائية «العمر كله» (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

أكل عيش

محمد عبدالعزيز

نذيع واللّا مانذيعش؟

أحمد غنام

The Last of Us.. صراع تقليدى ومشاهد منسوخة

ناهد السيد

«التحرش».. دائمًا بين قوسين فى الكتابة للطفل

د. حسين عبدالبصير

المرأة المصرية التى لا تعرفها الجوارى الجدد «3-3»

د. محمد عفيفي

أوروبا: تاريخ وحاضر «2-2»

ماجد حبته

خميس أسود فى باريس!

خالد عكاشة

حرب الوثائق بين إدارتين أمريكيتين

صور

جولة الرئيس السيسى فى الجيزة

مع القداس يبقى أحلى عيد غطاس (صور)

مباراة بيراميدز وفاركو فى الدورى العام

محطة تل أبيب

المزيد

خارجية فلسطين تدين إقدام المستوطنين على إنشاء بؤرة استيطانية جديدة فى جوريش

البيت الأبيض: أمريكا وإسرائيل تبحثان العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 8 فلسطينيين من القدس والخليل