ضمن مبادرة «حياة كريمة».. تطوير محطة مياه سماكين الغرب بالشرقية (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، لقطات ترصد تطوير مبادرة "حياة كريمة" لمحطة مياه سماكين الغرب بالشرقية.

وقال محمد فتحي، رئيس الوحدة المحلية بقرية سماكين الغرب بمحافظة الشرقية، إن محطة مياه الشرب كانت موجودة بمركز الحسينية، وهو ثلث مساحة الشرقية، ولكن مياه الشرب كانت تصل ضعيفة.

وأضاف فتحي، أنه تم إنشاء محطة شرب خاصة بمنطقة سماكين الغرب، وسوف تخدم 5 قرى، و130 تابعًا، لافتًا إلى أن المياه تصل إلى الأدوار العليا، وزادت نسبة المباني والسكان بالقرية.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية بقرية سماكين الغرب بمحافظة الشرقية، أنه يتم داخل المحطة الجديدة سحب مياه الشرب من الترعة، وتحليتها، حتى تصبح مياه نقية صالحة للاستخدام الآدمي، منوهًا بأن عدم استمرارية المياه كانت تؤدي لمعاناة المواطنين بالقرية، مما يهدد الأرواح البشرية.