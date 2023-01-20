يبحث قطاع عريض من محبي متابعة البطولات الكروية عن ترتيب منتخب مصر في الدور الرئيسي ببطولة العالم لكرة اليد 2023 للرجال المقامة حاليا في دولتي السويد وبولندا خلال الفترة من 11 - 29 يناير 2023 ويشارك في البطولة قرابة 32 منتخب من 5 اتحادات مختلفة.

ترتيب منتخب مصر في الدور الرئيسي ببطولة العالم لكرة اليد 2023

يتصدر منتخب مصر لكرة اليد في منافسات الدور الرئيسي المجموعة الرابعة حيث يتواجد بها (الولايات المتحدة الأمريكية، كرواتيا، الدنمارك، البحرين، بلجيكا) وذلك وفقا للترتيب التالي: -

المركز الأول منتخب مصر برصيد 6 نقاط.

المركز الثاني منتخب كرواتيا برصيد 5 نقاط.

المركز الثالث منتخب البحرين برصيد 4 نقاط.

المركز الرابع منتخب كرواتيا برصيد 3 نقاط.

المركز الخامس منتخب بلجيكا بدون نقاط.

المركز السادس منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بدون نقاط.

وتغلب منتخب مصر لكرة اليد على نظيره البلجيكي بنتجة 33 - 28 فيما تعادل منتخب الدنمارك مع نظيره الكرواتي بنتيجه 32 - 32 وذلك في حسم المواجهة في الدور الرئيسي للنسخة الـ 28 من البطولة.

موعد مباراة مصر مع البحرين في العالم لكرة اليد 2023

تنطلق صفارة حكم مباراة منتخب مصر مع البحرين في الدور الرئيسي، بطولة كرة اليد للرجال النسخة الـ 28 من البطولة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة والأردن والسودان فيما تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت السعودية وقطر ولبنان وتقام البطولة بتوقيت تونس والمغرب والجزائر في الساعة السادسة مساء يوم السبت الموافق 21 يناير الجاري.

فيما تقام البطولة على ملاعب 9 مدن (4 بولندية، 5 سويدية) فيما تم الموافقة عليه من الاتحاد الدولي لكرة اليد وهم ( كراكوف، غدانسك، كاتوفتشي، بوك، ستوكهولم، مالمو، غوتنبرغ، يونشوبيغ، كريستيانستاد).

الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد 2023

ترتيب منتخب مصر في الدور الرئيسي ببطولة العالم لكرة اليد 2023 والفرق المشاركة من أهم التساؤلات عبر محرك البحث وهي كما يلي:-

(إسبانيا، الجبل الأسود، تشيلي، إيران، فرنسا، بولندا، السعودية، سلوفينيا، السويد، البرازيل، الرأس الأخضر، الأوروغواي، أيسلندا، البرتغال، المجر، كوريا الجنوبية، ألمانيا، قطر، صربيا، الجزائر، النرويج، مقدونيا الشمالية، الأرجنتين، هولندا، مصر، كرواتيا، البحرين، الولايات المتحدة، الدنمارك، بلجيكا، البحرين تونس).

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