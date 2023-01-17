الثلاثاء 17 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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فن

«المتحدة» تدعم أبطال منتخب كرة اليد فى بطولة العالم بأغنية «مكانك فوق» (فيديو)

جريدة الدستور

دعمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أبطال المنتخب المصري لكرة اليد، في بطولة كأس العالم بأغنية «مكانك فوق» للفنان رامي صبري.

وحرصت الشركة المتحدة على دعم المنتخب الوطنى خلال رحلته فى بطولة كأس العالم لكرة اليد 2023 المقامة في بولندا والسويد، والتي تختتم فعالياتها يوم 29 يناير الجارى.

ويقدم منتخب مصر أداءً رائعًا في البطولة، بقيادة مديره الفني روبرتو باروندو جارسيا.

ونجح الفراعنة في التأهل إلى الدور الثاني، من بطولة كأس العالم لكرة اليد؛ ليلعب ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات الدنمارك وبلجيكا والبحرين.

واكتسح منتخب اليد نظيره الأمريكي بنتيجة 35-16، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة السابعة، بطولة العالم لكرة اليد 2023، المقامة في بولندا والسويد بمشاركة 32 منتخبًا.

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