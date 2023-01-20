ضبط عناصر إجرامية بحوزتهم 450 طربة حشيش بالإسكندرية

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعيِّ الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، حملة أمنية مكبرة استهدفت عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين دوائر أقسام شرطة (ثان الرمل - باب شرق - ثالث المنتزة) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وأمكن ضبطهم على النحو التالى:

ضبط شخص - له معلومات جنائية - حال استقلاله مركبة "توك توك" بدون لوحات معدنية بدائرة قسم شرطة ثان الرمل وبحوزته: (200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كجم - مبلغ مالي - هاتف محمول).

وضبط شخصين - لهما معلومات جنائية - حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة باب شرقي، وبحوزتهما: (150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كجم - مبلغ مالي - 3 هاتف محمول).

كما تم ضبط شخص حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، وبحوزته: (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتف محمول).

وبمواجهتهم بالمضبوطات، أيّدوا ما جاء بالتحريات، وتُقدَّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3.150.000 ثلاثة مليون ومائة وخمسون ألف جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.