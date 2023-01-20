الجمعة 20 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

محافظات

محافظ الجيزة يتفقد منفذ بيع السلع الغذائية بمركز أوسيم

محافظ الجيزة يتفقد
محافظ الجيزة يتفقد منفذ بيع السلع الغذائية بأوسيم

شدد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع الجهات المعنية والتوسع في إقامة المزيد من المنافذ السلعية والشوادر كل في نطاقه وتخصيص مساحات واسعة  لعرض كافة المنتجات الغذائية والأساسية واللحوم وبكميات كبيرة بأسعار مخفضة لإتاحتها أمام المواطنين بشكل لائق وبصفة مستمرة حتى شهر رمضان.

وشدد على المتابعة اليومية لكل المعارض للتأكد من توافر السلع وجودتها وبيعها بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها بالأسواق.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة بمركز ومدينة أوسيم وتفقده لمنفذ بيع السلع الغذائية الذي أقامته المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية؛ لخدمة مواطني قري برطس وسقيل بمركز ومدينة أوسيم. 

وأوضح محافظ الجيزة، أنه يتم تقديم كل التسهيلات أمام التجار العارضين لبيع منتجاتهم بالمنافذ وعدم تحملهم أية أعباء إيجارية أو مالية للمساهمة في تقديم سلع بأسعار مخفضة للمواطنين.

وخلال تفقده المنفذ أكد محافظ الجيزة للمواطنين علي توافر السلع الأساسية ( الزيت والأرز والسكر وغيرها بكميات جيدة داخل المنافذ السلعية وبالأسعار المعلنة من قبل وزارة التموين وذلك في إطار جهود الدولة نحو توفير كل احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.

ووجّه مديرية التموين بالتعاون مع الأحياء والمراكز والمدن ومباحث التموين لتمشيط الأسواق و التعامل الحازم حيال الممارسات الخاطئة لبعض التجار في حجب بيع السلع أو احتكارها مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

كما شملت جولة المحافظ تفقد مخابز العيش البلدي بمركز ومدينة أوسيم، حيث حرص على وزن رغيف الخبز للتأكد من التزام المخابز بالمواصفات المحددة له إلى جانب الاطلاع من المواطنين على آرائهم في جودة الخبز وأبرز المعوقات التي تواجههم.

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