الجمعة 20 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

العثور على جثة بها آثار طعنات إثر مشاجرة بالأسلحة البيضاء فى الشرقية

جثة بها آثار طعنات
جثة بها آثار طعنات

عثر أهالي قرية كفرالشاويش، دائرة مركز فاقوس، بمحافظة الشرقية، على جُثة مُلقاة بالشارع، مجهولة الهوية، بعد وقوع مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

واستقبل مستشفى فاقوس جثة مجهولة الهوية، مُلقاة بجوار الجامع الكبير، بقرية كفرالشاويش، مصاب صاحبها بجروح نافذة بالصدر، وذلك إثروقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة لحسن استصدار قرار بشأنها، كما يجرى تكثيف الجهود للوصول لهويتها وضبط مرتكبي الواقعة.

مصرع مشاجرة أسلحة بيضاء فاقوس الشرقية

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