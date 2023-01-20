العثور على جثة بها آثار طعنات إثر مشاجرة بالأسلحة البيضاء فى الشرقية

عثر أهالي قرية كفرالشاويش، دائرة مركز فاقوس، بمحافظة الشرقية، على جُثة مُلقاة بالشارع، مجهولة الهوية، بعد وقوع مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

واستقبل مستشفى فاقوس جثة مجهولة الهوية، مُلقاة بجوار الجامع الكبير، بقرية كفرالشاويش، مصاب صاحبها بجروح نافذة بالصدر، وذلك إثروقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة لحسن استصدار قرار بشأنها، كما يجرى تكثيف الجهود للوصول لهويتها وضبط مرتكبي الواقعة.