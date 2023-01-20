نائبة لبنانية: بقاؤنا فى البرلمان ليس اعتصامًا بل هو حق دستورى

أعلنت النائبة اللبنانية نجاة صليبا، المعتصمة داخل مجلس النواب اللبناني، اليوم، أن ما تقوم به ليس اعتصامًا بل هو حق دستوري بالبقاء في القاعة إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية.

ووفقًا لما نقله موقع "النشرة" اللبناني، قالت "صليبا" من داخل البرلمان: "إننا لا نوجه رسالة لأحد، بل نمارس حقنا وهذه واجباتنا بالوظيفة التي سلمنا إياها الشعب اللبناني، ونطلب فقط من النواب أن يقوموا بعملهم".

وأضافت: "إننا باقون في المجلس، ولا نفرض على النواب أي اسم، القصة وما فيها تحدي ولا إجبار على أي شيء".

وفشل مجلس النواب اللبناني، أمس الخميس، خلال جلسته الحادية عشر فى انتخاب رئيس جديد للبلاد.

وأسفرت الانتخابات التي أجريت الخميس، عن عدم حصول أى من مرشحى القوى السياسية على عدد الأصوات اللازم للفوز من الجولة الأولى للانتخاب والمقدر بـ86 صوتا، فيما ألغيت الجولة الثانية للتصويت التى يفوز فيها من يحصل على 65 صوتا فقط، وذلك بعدما فقدت الجلسة نصابها القانوني والمقدر بـ86 نائبا.

وشارك في الجلسة أمس، 110 نواب، وحصل المرشح النائب ميشال معوض على أعلى عدد أصوات بواقع 34 صوتا، فيما بلغ عدد الأوراق البيضاء 37 ورقة، كما صوّت 14 نائبا بعبارة "لبنان الجديد"، فيما تم إلغاء 15 صوتا.

وبدأت الجلسة برئاسة رئيس المجلس نبيه بري بالوقوف دقيقة حدادًا على وفاة رئيس مجلس النواب اللبناني السابق حسين الحسيني وعضوين سابقين بالمجلس، ثم تمت تلاوة النصوص الدستورية المتعلقة بانتخاب رئيس جديد للبلاد وصلاحياته.