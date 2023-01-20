الجمعة 20 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نائبة لبنانية: بقاؤنا فى البرلمان ليس اعتصامًا بل هو حق دستورى

النواب اللبنانى
النواب اللبنانى

أعلنت النائبة اللبنانية نجاة صليبا، المعتصمة داخل مجلس النواب اللبناني، اليوم، أن ما تقوم به ليس اعتصامًا بل هو  حق دستوري بالبقاء في القاعة إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية.

ووفقًا لما نقله موقع "النشرة" اللبناني، قالت "صليبا" من داخل البرلمان: "إننا لا نوجه رسالة لأحد، بل نمارس حقنا وهذه واجباتنا بالوظيفة التي سلمنا إياها الشعب اللبناني، ونطلب فقط من النواب أن يقوموا بعملهم".

وأضافت: "إننا باقون في المجلس، ولا نفرض على النواب أي اسم، القصة وما فيها تحدي ولا إجبار على أي شيء".

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محمد الرز: عدم انتخاب رئيس لبنان فى الجلسة الـ11 كان متوقعًا

وفشل مجلس النواب اللبناني، أمس الخميس، خلال جلسته الحادية عشر فى انتخاب رئيس جديد للبلاد.

وأسفرت الانتخابات التي أجريت الخميس، عن عدم حصول أى من مرشحى القوى السياسية على عدد الأصوات اللازم للفوز من الجولة الأولى للانتخاب والمقدر بـ86 صوتا، فيما ألغيت الجولة الثانية للتصويت التى يفوز فيها من يحصل على 65 صوتا فقط، وذلك بعدما فقدت الجلسة نصابها القانوني والمقدر بـ86 نائبا.

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مجلس النواب اللبنانى يفشل للمرة السابعة فى انتخاب رئيس جديد للبلاد

وشارك في الجلسة أمس، 110 نواب، وحصل المرشح النائب ميشال معوض على أعلى عدد أصوات بواقع 34 صوتا، فيما بلغ عدد الأوراق البيضاء 37 ورقة، كما صوّت 14 نائبا بعبارة "لبنان الجديد"، فيما تم إلغاء 15 صوتا.

وبدأت الجلسة برئاسة رئيس المجلس نبيه بري بالوقوف دقيقة حدادًا على وفاة رئيس مجلس النواب اللبناني السابق حسين الحسيني وعضوين سابقين بالمجلس، ثم تمت تلاوة النصوص الدستورية المتعلقة بانتخاب رئيس جديد للبلاد وصلاحياته.

النائبة اللبنانية انتخاب رئيس لبنان النواب اللبناني نبيه بري

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