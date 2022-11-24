الخميس 24 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مجلس النواب اللبنانى يفشل للمرة السابعة فى انتخاب رئيس جديد للبلاد

مجلس النواب اللبناني
مجلس النواب اللبناني
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فشل مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، في انتخاب رئيس جديد للبلاد، وذلك للمرة السابعة، بسبب  تعذر حصول أي مرشح على ثلثي أصوات النواب.

وعقدت اليوم الجلسة النيابية السابعة لانتخاب رئيس جمهورية في لبنان، برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وذلك بعد اكتمال النصاب الذي يتطلب حضور 86 نائبًا من أصل مجموع النواب في المجلس وعددهم 128 نائبًا.
وقال "بري" إن النائب ميشال معوض حصل على 42  صوتًا مقابل 50 ورقة بيضاء، و6 أصوات لعصام خليفة وورقة ملغاة.
ويحتاج المرشح الرئاسي للحصول على أصوات ثلثي النواب في المجلس المؤلف من 128 عضوًا في جولة التصويت الأولى، وجرى عقد ست جلسات نيابية سابقة لانتخاب رئيس للجمهورية، كان آخرها  يوم الخميس الماضي، وباءت كلها بالفشل.
يذكر أن ولاية رئيس الجمهورية السابق  ميشال عون انتهت في 31 من الشهر الماضي، ودخل لبنان في مرحلة شغور رئاسي.

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