الجمعة 20 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خلال 24 ساعة.. ضبط 395 قضية لمخالفات المخابز بالمحافظات

المخابز
المخابز

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية. 

 وأسفرت الجهود والحملات عن ضبط 395 قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (7 قضايا دقيق بلدى مدعم "مستندي"- 129 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن - 75 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - 184 قضية متنوعة أخرى)، بمضبوطات بلغت 39.650طن دقيق بلدى مدعم"مستندي"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها. 

إدارات وأقسام شرطة التموين أجهزة وزارة الداخلية الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات إنتاج خبز ناقص الوزن الجرائم التموينية حملاتها التموينية المكبرة حماية جمهور المستهلكين شرطة البيئة والمسطحات

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