الجمعة 20 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير دولي: مصر تعزز وارداتها من القمح وتوفر الخبز لـ70 مليون شخص

القمح
القمح

قالت صحيفة "Hellenic Shipping News" اليونانية المتخصصة في أخبار صناعة الشحن العالمية، أن الحكومة المصرية تعزز وارداتها من القمح وتوفر الخبز المدعم لأكثر من 70 مليون، ولديها احتياطيات قمح استراتيجية تغطي 4.5 شهرًا من الاستهلاك.

ونقلت الصحيفة تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، يوم الأربعاء الماضي، إن مصر حددت سعر مشترياتها من القمح عند 1250 جنيهًا مصريًا (42.23 دولارًا) للأردب (150 كيلوجرامًا) لموسم المشتريات المحلية لعام 2023.

وأضاف التقرير أن السعر الجديد أعلى بنسبة 40٪ من سعر مشتريات الموسم الماضي البالغ 865-885 جنيهًا مصريًا، اعتمادًا على مستويات النقاء ، الأمر الذي أثار شكاوى من بعض المزارعين ، و25٪ أعلى من السعر الأولي الذي حدده في أغسطس، حيث تواجه مصر مستويات تضخم مرتفعة’، وتوفر الحكومة المصرية الخبز المدعوم بشكل كبير لأكثر من 70 مليون من أصل 104 مليون مواطن.

- وزير التموين: نستهدف شراء نحو 4 ملايين طن من القمح في الموسم المقبل

قال وزير التموين علي المصيلحي  إن البلاد تهدف لشراء نحو 4 ملايين طن من القمح في الموسم المقبل الذي يبدأ في أبريل.

وقالت الحكومة العام الماضي إنها اشترت 4.2 مليون طن، أي أقل بنسبة 30 في المائة عن هدفها الأولي البالغ 6 ملايين طن ، لكنها تجاوزت مستويات 2021.

في أعقاب  العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اعتمدت مصر ، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم ، على محصولها المحلي في مواجهة ارتفاع الأسعار العالمية وتعطيل مشتريات البحر الأسود، ومنذ ذلك الحين ، عززت وارداتها من القمح ، ولديها حاليًا احتياطيات قمح استراتيجية تغطي 4.5 شهرًا من الاستهلاك.

الغزو الروسي تصريحات رئيس الوزراء صحيفة Hellenic Shipping News اليونانية مصطفى مدبولى وزير التموين

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