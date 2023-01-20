بالأحضان.. أول رد فعل من ميسى بعد مواجهة رونالدو فى موسم الرياض

أبدى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان سعادته بمواجهة غريمه التقليدي كريستيانو رونالدو لأول مرة منذ عامين.

وتقابل الثنائي في مباراة كأس موسم الرياض والتي فاز فيها رفاق ميسي على رونالدو وزملائه بنتيجة 5-4.

وسجل ميسي هدفًا بينما أحرز رونالدو هدفين، في ليلة انتهت بتتويج رفاق ميسي بالكأس، وتتويج كريستيانو بجائزة رجل المباراة.

وعبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، نشر ميسي فيديو أثناء مصافحته لرونالدو في ممر غرف خلع الملابس قبل بداية اللقاء، ليعرب عن سعادته بهذا اللقاء، رغم المنافسة الشرسة بينهما على الألقاب الفردية والجماعية في السنوات الأخيرة.

وتعد هذه المباراة، هي الأولى بين ميسي ورونالدو منذ ديسمبر 2020 عندما التقى يوفنتوس الإيطالي مع برشلونة الإسباني في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وفاز وقتها الفريق الإيطالي بثلاثية نظيفة.



