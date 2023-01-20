متسابقة «الدوم»: لقب التقديم التلفزيونى هذا الموسم أسوانى 100%

عبرت ابنة أسوان «إسراء مصطفى محمود»، التي ترغب في الإفصاح عن موهبتها في التقديم التلفزيوني الذي نمى بداخلها منذ المرحلة الابتدائية، حيث كانت تتولى مسؤولية تقديم الإذاعة المدرسية دائمًا، معبرة :"نشأتي في أسواني وسط النيل والجبال أعطتني القوة والثقة بالنفس".

ابنة أسوان تتألق بـ«الدوم»

وأكدت إسراء مصطفى، خلال حوارها لكاميرا «الدوم» المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أن توزيعات التنسيق بعد نتيجة الثانوية العامة كان لها رأي آخر في التحاقها بكلية العلوم، وبعدها عن حلمها في الالتحاق بكلية الإعلام، ولكن بالرغم من التحاقها بكلية العلوم إلا أنها حرصت على المشاركة في الدوم من أجل تجديد الموهبة بداخلها، قائلة: «بقدم في الدوم علشان يكون لقب التقديم التلفزيوني الموسم ده أسواني 100%».

وحرص الإعلامي الكبير، شادي شاش، على تقديم الشكر لابنة أسوان التي استطاعت التقديم بشئ من الاحترافية، قائلًا: «صوتك مريح جدًا وأحب أسمعه في الإذاعة».

وبدأت حلقة تجربة الأداء من الموسم الثاني من مدينة أسيوط، لبرنامج «الدوم»، المُذاع عبر فضائية DMC، حيث تم اختيار المتسابقين من كل المحافظات، وبلغ عددهم 25 ألفًا، ليتم اختيار 95 منهم لخوض اختبارات البرنامج.

وتكونت لجنة التحكيم من أستاذ الإخراج المسرحي محمد أبوالخير، والإعلامي شادي شاش، ومدرب التمثيل أحمد مبارك.

وفي الموسم الثاني تمت إضافة قسمي العزف الموسيقي، والفن التشكيلي لتنضم إلى فئة التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني، ويقدم الموسم الحالي شريف نور الدين، ونهى درويش.