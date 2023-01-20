الجمعة 20 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

متسابقة «الدوم»: لقب التقديم التلفزيونى هذا الموسم أسوانى 100%

إسراء مصطفى محمود
إسراء مصطفى محمود

عبرت ابنة أسوان «إسراء مصطفى محمود»، التي ترغب في الإفصاح عن موهبتها في التقديم التلفزيوني الذي نمى بداخلها منذ المرحلة الابتدائية، حيث كانت تتولى مسؤولية تقديم الإذاعة المدرسية دائمًا، معبرة :"نشأتي في أسواني وسط النيل والجبال أعطتني القوة والثقة بالنفس".

ابنة أسوان تتألق بـ«الدوم»

وأكدت إسراء مصطفى، خلال حوارها لكاميرا «الدوم» المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أن توزيعات التنسيق بعد نتيجة الثانوية العامة كان لها رأي آخر في التحاقها بكلية العلوم، وبعدها عن حلمها في الالتحاق بكلية الإعلام، ولكن بالرغم من التحاقها بكلية العلوم إلا أنها حرصت على المشاركة في الدوم من أجل تجديد الموهبة بداخلها، قائلة: «بقدم في الدوم علشان يكون لقب التقديم التلفزيوني الموسم ده أسواني 100%».

وحرص الإعلامي الكبير، شادي شاش، على تقديم الشكر لابنة أسوان التي استطاعت التقديم بشئ من الاحترافية، قائلًا: «صوتك مريح جدًا وأحب أسمعه في الإذاعة».

وبدأت حلقة تجربة الأداء من الموسم الثاني من مدينة أسيوط، لبرنامج «الدوم»، المُذاع عبر فضائية DMC، حيث تم اختيار المتسابقين من كل المحافظات، وبلغ عددهم 25 ألفًا، ليتم اختيار 95 منهم لخوض اختبارات البرنامج.

وتكونت لجنة التحكيم من أستاذ الإخراج المسرحي محمد أبوالخير، والإعلامي شادي شاش، ومدرب التمثيل أحمد مبارك.

وفي الموسم الثاني تمت إضافة قسمي العزف الموسيقي، والفن التشكيلي  لتنضم إلى فئة التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني، ويقدم الموسم الحالي شريف نور الدين، ونهى درويش.

اسراء مصطفى محمود التقديم التلفزيوني الدوم بالصعيد برنامج الدوم دي ام سي

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تأخر الحوار الوطنى؟

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2023 برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الأول الثانوى الأزهرى الترم الأول 2023

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول بالاسم

علاقة غير شرعية.. مباحث السادات تكشف لغز العثور على جثة شاب فى ظروف غامضة

خبراء يتوقعون خفض الدولار عقب اعتماد الجنيه المصرى بسلة العملات فى روسيا

اتهم بقضية دعارة وأدار مباراة تاريخية بالمونديال.. من هو سلافكو فينتشيتش حكم مباراة القمة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ناهد السيد

«التحرش».. دائمًا بين قوسين فى الكتابة للطفل

د. حسين عبدالبصير

المرأة المصرية التى لا تعرفها الجوارى الجدد «3-3»

د. محمد عفيفي

أوروبا: تاريخ وحاضر «2-2»

ماجد حبته

خميس أسود فى باريس!

خالد عكاشة

حرب الوثائق بين إدارتين أمريكيتين

حسىن عبدالبصىر

المرأة المصرية التى لا تعرفها الجوارى الجدد «2-3»

محمد العسيري

صبرى فواز.. صاحبنا اللى ف آخر الشارع

ماجد حبته

قمة القاهرة.. ولقاء أبوظبى

صور

مباراة بيراميدز وفاركو فى الدورى العام

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستشار الأمن القومي الأمريكى يؤكد خلال زيارة إسرائيل على مواجهة تهديدات إيران

أمام مجلس الأمن.. مصر ترفض اقتحام مسئولين إسرائيليين للأقصى وتحذر من خطورة الانتهاكات

بحث الأوضاع فى القدس.. اتصال هاتفى بين وزيرى خارجية مصر وإسرائيل