متسابقة في الدوم: البرنامج يخلق الفرص للشباب لإظهار مهاراتهم

قالت جاكلين أمير، متسابقة برنامج الدوم (فئة التقديم)، ابنة محافظة أسيوط إن "حلم حياتي أن أكون موجودة ومتشافة، معظم التدريبات والشغل في الإعلام مش موجود في الصعيد، بس النهاردة قدرت أحس باللي أن كنت عايزة أحسه في العشرين سنة اللي فاتوا، وحقيقي ممتنة للدوم".

وتابعت:"الدوم فرصة لكل شبابا الموجودة عشان تظهر وتبان للنور"، مضيفة:"اتبسطت جداً وبجد نفسي أكون معاكوا المرحلة القادمة، والأجواء حلوة جداً، الحاكم شجعوني".

“الدوم”

وبدأت حلقة تجربة الأداء من الموسم الثاني من مدينة المنصورة، لبرنامج "الدوم"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، حيث تم اختيار المتسابقين من كل المحافظات، وبلغ عددهم 25 ألفًا، ليتم اختيار 95 منهم لخوض اختبارات البرنامج.

وتكونت لجنة التحكيم من أستاذ الإخراج المسرحي محمد أبي الخير، والإعلامي شادي شادي، ومدرب التمثيل أحمد مبارك.

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