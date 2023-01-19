انتداب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق محل تجاري بمدينة 6 أكتوبر

قررت جهات التحقيق انتداب المعمل الجنائي، لبيان سبب حريق نشب داخل محل تجاري بمنطقة هرم سيتي بمدينة 6 أكتوبر دون وقوع إصابات.

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بنشوب حريق داخل محل تجاري بمنطقة هرم سيتي بمدينة 6 أكتوبر.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.