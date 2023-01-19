أتمنى أن أكون صحفيًا معروفًا.. «الدوم» يقدم حكاية مفيد فوزى مع الصحافة والإعلام

كرم برنامج الدوم، الإعلامي والصحفي الراحل مفيد فوزي، من خلال تقرير عن الراحل باعتباره من أبناء الصعيد وقصته مع صاحبة الجلالة.

وقدم التقرير قصة الراحل بداية من أمنيته على قدم "روزاليوسف" المكسورة حين كتب عليها "أتمنى أن أكون صحفيا معروفا" بخلاف كل أصدقائه ممن تمنوا الصحة والشفاء لسيدة الصحافة الأولى فاطمة روزاليوسف، مما جعلها تصدر قرارًا بتعيينه وصولًا إلى براعته في روزاليوسف وحتى صدر قرار بإيقافه عن العمل ولجوئه إلى صديقه عبدالحليم حافظ، ومن ثم دخوله لعالم التليفزيون من بوابة الإعداد ودخوله لعالم الإعلام بقوة وضربته الإعلامية بحوار مع أديب نوبل حتى قدم برامجه القوية، وأصبح واحدًا من أعمدة الإعلام المصري.

وبدأت قبل قليل، الحلقة الجديدة من برنامج «الدوم» لاكتشاف المواهب والذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويعرض البرنامج على قناة DMC وتقدم حلقة اليوم مواهب الصعيد وأقيمت الاختبارات بأسيوط.

اختار القائمون على برنامج الدوم فى موسمه الثانى المطرب طارق فؤاد رئيسًا للجنة تحكيم العازفين.

وروج الفنان طارق فؤاد، للمسابقة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، معلنًا انطلاق الاختبارات لفئة العازفين الموسيقيين، والتى تشمل فئة العزف على العود والناى والكمان والقانون والآلات الإيقاعية.