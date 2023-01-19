الجمعة 20 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع وإصابة 6 أشخاص إثر تصادم سيارتين جنوب أسوان (صور)

الحادث
الحادث

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 أخرين، في حادث تصادم زقع مساء اليوم الخميس، بين سيارتين ربع نقل بطريق أبوسمبل جنوب محافظة أسوان.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل بطريق أبوسمبل جنوب المحافظة مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 أخرون.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية.

الحادث
الحادث
الحادث
الحادث
أسوان أبوسمبل جنوب أسوان إصابة 3 أشخاص مصرع 3 اشخاص مستشفى إسعاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تأخر الحوار الوطنى؟

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2023 برقم الجلوس

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول بالاسم

وزير الخارجية السورى: نرفض محاولات النيل من دور الأونروا فى دعم الشعب الفلسطينى

أحمد محمد عثمان ينقل تراث حلايب فى حلقة «الدوم»

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023

النهاردة كام طوبة 2023؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ناهد السيد

«التحرش».. دائمًا بين قوسين فى الكتابة للطفل

د. حسين عبدالبصير

المرأة المصرية التى لا تعرفها الجوارى الجدد «3-3»

د. محمد عفيفي

أوروبا: تاريخ وحاضر «2-2»

ماجد حبته

خميس أسود فى باريس!

خالد عكاشة

حرب الوثائق بين إدارتين أمريكيتين

حسىن عبدالبصىر

المرأة المصرية التى لا تعرفها الجوارى الجدد «2-3»

محمد العسيري

صبرى فواز.. صاحبنا اللى ف آخر الشارع

ماجد حبته

قمة القاهرة.. ولقاء أبوظبى

صور

مباراة بيراميدز وفاركو فى الدورى العام

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستشار الأمن القومي الأمريكى يؤكد خلال زيارة إسرائيل على مواجهة تهديدات إيران

أمام مجلس الأمن.. مصر ترفض اقتحام مسئولين إسرائيليين للأقصى وتحذر من خطورة الانتهاكات

بحث الأوضاع فى القدس.. اتصال هاتفى بين وزيرى خارجية مصر وإسرائيل