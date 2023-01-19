مصرع وإصابة 6 أشخاص إثر تصادم سيارتين جنوب أسوان (صور)

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 أخرين، في حادث تصادم زقع مساء اليوم الخميس، بين سيارتين ربع نقل بطريق أبوسمبل جنوب محافظة أسوان.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل بطريق أبوسمبل جنوب المحافظة مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 أخرون.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية.

الحادث