الشوط الأول.. رونالدو وميسى يتألقان في تعادل إيجابى بين باريس سان جيرمان وموسم الرياض

تعادل فريق باريس سان جيرمان على مضيفه فريق موسم الرياض، نجوم الهلال والنصر السعوديين، في الشوط الأول من المباراة الودية التي تجمعهما ضمن فعاليات موسم الرياض، إيجابيًا بهدفين لكل منهما.

واستحوذ فريق باريس سان جيرمان على مجريات اللعب من بداية المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي متبادلًا بين كلا الفريقين.

وفرض لاعبو باريس سان جيرمان أسلوبهم الهجومي على الخصم وشكلوا ضغطًا متقدمًا على دفاعات فريق موسم الرياض لتسجيل هدف مبكر وفرض السيطرة بشكل كامل على مجريات اللعب، فيما اعتمد فريق موسم الرياض على الهجوم المرتد السريع.



وسجل ليونيل ميسي الهدف الأول لفريق باريس سان جيرمان في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة عن طريق تمريرة خلف دفاعات فريق موسم الرياض لعبها نيمار وتسلمها ميسي وانفرد بالحارس وسدد الكرة في الشباك.

واستمرت السيطرة لفريق باريس سان جيرمان مع محاولات من لاعبي فريق موسم الرياض لتسجيل هدف التعادل.



وتحصل كريستيانو رونالدو على ركلة جزاء في الدقيقة 34 بعد تدخل من كيلور نافاس، حارس باريس سان جيرمان وسددها كريستيانو رونالدو على يسار الحارس في الشباك.

وتعرض خوان بيرنات، مدافع فريق باريس سان جيرمان للطرد في الدقيقة 39، بعد تدخل ضد سالم الدوسري.

وأضاف ماركينيوس الهدف الثاني لفريق باريس سان جيرمان في الدقيقة 43 بعد تحويله تمريرة كيليان مبابي داخل منطقة الجزاء في الشباك.



ومنح ليونيل ميسي كيليان مبابي تمريرة خلف دفاعات فريق موسم الرياض في الدقيقة 44 وانفرد بالحارس وسدد الكرة على يسار الحارس وتصدى لها.

ومرر ميسي كرة أخرى لنيمار في الدقيقة التالية وراوغ نيمار، علي البليهي، مدافع فريق موسم الرياض، وسقط بعد تدخل من اللاعب ولكن الحكم رفض احتساب ركلة جزاء، وبعد العودة لتقنية الفيديو، احتسب الكرة ركلة جزاء وسددها نيمار دا سيلفا على يسار الحارس محمد العويس وتصدى للكرة بسهولة.



وأضاف كريستيانو رونالدو هدف التعادل لفريق موسم الرياض في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بعد كرة عرضية لعبها سعود عبد الحميد وحولها رونالدو برأسه في القائم ثم ارتدت له وسدد الكرة بقدمه اليسرى في الشباك.



واستحوذ باريس سان جيرمان على مجريات اللعب بنسبة 61%، مقابل 39% لصالح فريق موسم الرياض.