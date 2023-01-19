«بصورة مفاجئة».. أحدث إصدارات الكاتب منتصر القفاش في معرض للكتاب 2023

يستعد الكاتب منتصر القفاش، في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، والمقرر عقده في الفترة من 25 يناير إلي 6 فبراير، بمجموعته القصصية والصادرة عن الكتب خان تحت عنوان “بصورة مفاجئة”.

الكاتب منتصر القفاش، روائي وقاص مصري، صدرت له أربع مجموعات قصصية وثلاث روايات، حصل على جائزة الدولة التشجيعية عن مجموعته " شخص غير مقصود “ 2001، وحصل على جائزة ساويرس لكبار الكتاب مرتين عن رواية " مسألة وقت " 2009، وعن مجموعة " في مستوى النظر " 2014. وترجمت روايته " أن ترى الآن " إلى اللغة الإيطالية 2012.

ومن إحدي قصص مجموعة “بصورة مفاجئة” لـ منتصر القفاش، نقرأ:

"اعتاد أبي أن يضع في لسان العرب الرسائل التي يعثر عيها في صناديق أو حقائب مركونة منذ سنوات، وأحيانًا كان يقرأ لي مقاطع منها كتبها أصدقاؤه الذين رحلوا عن دنيانا أو لم يلتقِ بهم منذ وقت بعيد. ويضحك وهو يريني جُملًا عكَس كاتبها ترتيب حروفها. ويشتد ضحكه حينما أنجح في قراءتها. كنت أراها جُملا عادية لا تستحق أن تكون "مُشفرة " كما اعتاد أن يصفها، فما السر الخطير الذي يفهمه أي شخص حينما يقرأ "سأذهب غدًا إلى المكان الموعود"، أو "كيف حالك في دنياك الجديدة؟"، كان يبرر التشفير بأنه مجرد عادة اعتادوا عليها، لكنني كنت أعلم أن وراء كل جُملة مشفرة حكاية لم يحكها لي. "

وبحسب الناشر عن المجموعة القصصية “ بصورة مفاجئة “، للكاتب منتصر القفاش: تستعيد مجموعة ”بصورة مفاجئة”، للأشياء المألوفة قدرتها على أن تفاجئنا، وتفتح لقارئها نافذة على ذاته، على طزاجة خبراته الأولى، تلك الأشياء التي كلما ابتعدنا عنها ازداد إحساسنا بحضورها، ذلك الحضور الذي يجعلنا نقرأ حكاية ونشعر أننا عشناها، نشعر أن شخوصها مروا في حياتنا لكن يصعب علينا تذكر ملامحهم أو أسمائهم، هكذا تدخلنا الحكايات في لعبة ميكانو نجمع فيها شظايا التكرار الذي إذا اكتمل سيكون على عكس ما نعرفه عنه صانعًا للدهشة.