جولة داخل معارض «أهلا رمضان» في الإسكندرية.. والأهالي: «السلع متوافرة بأسعار مخفضة»

شهدت معارض «اهلا رمضان» بالإسكندرية، اليوم الخميس، إقبالا كبيرًا من أهالي عروس البحر المتوسط، حيث وفرت المعارض 16 سلعة اساسية واكثر من 100 سلعة آخرى بأسعار تنافسية بنسب خصم تصل لـ30٪.

اجرت «الدستور» جولة بداخل أحد معارض «أهلا رمضان» بالمجمعات الاستهلاكية بعد افتتاح 5 معارض بعدة مناطق مختلفة.

قال فريد شوقي، مدير إدارة تموين شرق، إن الإسكندرية شهدت افتتاح 5 معارض بالمجمعات الاستهلاكية بجانب المعرض الرئيسي بسوق محطة مصر، موجهًا الشكر للقيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتوجيه بأفتتاح معارض «أهلا رمضان» قبل موعدها بأكثر من شهرين، وذلك لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين.

معرض اهلا رمضان بالإسكندرية

وأضاف لـ«الدستور» أن المعرض الرئيسي يشارك به القطاع الخاص، والقطاع الحكومي، ويتواجد به كل ما يحتاجه المواطن من السلع الغدائية من لحوم ودواجن والزيت والارز والدقيق والمكرونة وجميع الاحتياجات الأساسية من السلع بتخفيضات من 15 حتى 30٪.

وتابع: عقب افتتاح المعرض الرئيسي تم افتتاح 5 معارض اخرى بالمجمعات الاستهلاكية، في مجمع وهدان بالمنشية، مجمع الأزاريطة أمام كلية طب الأسنان بالازاريطة، بتموين وسط، فضلا عن 3مجمعات تتبع تموين شرق، هم: مجمع كمال الجويلى طريق الحرية، برشدى، مجمع علي القطا بشارع مصطفى فهمى بجليم، مجمع جناكليس طريق الحرية بجناكليس.

معرض اهلا رمضان بالإسكندرية

وأوضح أن المواطن يثق في المجمعات الاستهلاكية، من حيث جودة السلع والأسعار، إضافة إلى أن المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية منتشرة بجميع أنحاء المحافظة، بما يقرب من 1000 منفذ تمويني من: «بقال تمويني، ومجمع استهلاكي، وجمعيتي» تتبع وزارة التموين لافتًا انه سيتم افتتاح معارض أخرى في الإسكندرية عقب إتمام إعدادها.

واشار إلى أن الاسعار تنافسية وخاصة السلع الأساسية حيث يصل سعر الأرز 14.5 جنيه، والسكر 14.5، الدقيق 17، الزيت 35، اللحوم 135جنيه، واللحوم الطازجة، واللحوم المجمدة من 90 إلى 120 كيلو الدجاج 65 جنيه.

معرض اهلا رمضان بالإسكندرية

وأكد «شوقي» على توافر جميع السلع بكميات ودليل على ذلك افتتاح معارض اهلا رمضان على مستوى المحافظات قبل موعده بشهرين، مشيرا إلى وجود محزون استراتيجي يتم ضخه في المجمعات والمنافذ باستمرار، مطمئنًا المواطنين على توافر السلع وهو ما لا يستدعي إلى الزحام على السلع لتواجدها بكميات كبيرة.

وأفاد أن التموين تكثف حملاتها الرقابية بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين والطب البيطري للتفتيش على اسعار اللحوم والسلع ومتابعة مستمرة.

معرض اهلا رمضان بالإسكندرية

ومن جانبه قال محمد خالد احد مسؤولي المجمع الاستهلاكي، أن معرض أهلا رمضان اتاح العديد من السلع الأساسية بأسعار تنافسية وصلت لـ30٪ فضلا عن التخفيضات على السلع الأخرى.

واضاف لـ« الدستور» ان توافر السلع المختلفة مع خفض الأسعار، جعل هناك إقبال كبير من المواطنين فمنذ افتتاح المعرض أمس، نسبة الأقبال على الشراء ارتفعت على جميع السلع وخاصة الاساسية للتخفيضات الذي يمنحها المعرض للمواطن.

معرض اهلا رمضان بالإسكندرية

معرض اهلا رمضان بالإسكندرية

معرض اهلا رمضان بالإسكندرية