الخميس 19 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الرئيس السيسى: الجيش والشرطة حققا نجاحًا كبيرًا فى تأمين الدولة

جريدة الدستور

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة المدنية حققت نجاحًا كبيرًا في تأمين الدولة المصرية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال تفقده الأكاديمية العسكرية المصرية فجر اليوم: «القوات المسلحة تحمي الشعب المصري، وقريبًا سنعلن أن الموجة التي واجهتها مصر خلال العشر سنوات الأخيرة تم الانتهاء منها والسيطرة عليها».

ووجه الرئيس السيسي رسالة للطلاب الجدد قائلًا: «النجاح لا يأتي دون عمل وصبر وتضحية» مؤكدًا أن الله خلقنا من أجل العمل.

وأكد أن الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية قدمت من خلال أبنائها الضباط وضباط الصف والجنود من الجيش والشرطة والمدنيين تضحيات كبيرة جدًا، سواء شهداء أو مصابين.

الجيش والشرطة بطولات الجيش والشرطة تأمين الدولة المصرية الأكاديمية العسكرية المصرية الأكاديمية العسكرية الشرطة

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