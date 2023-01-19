الخميس 19 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مالك مكتبة بالقاهرة لتوزيع الكتب المدرسية بدون تفويض

جريدة الدستور

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

ونجحت قوات الأمن في ضبط مكتبة بالقاهرة لبيع وتوزيع العديد من الكتب المدرسية للتعليم قبل الجامعي بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك “مكتبة - بدائرة قسم الأزبكية بالقاهرة” ببيع وتوزيع العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعي بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

وتم استهداف المكتبة وضبط المدير المسئول ، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط 23480 كتابا تعليميا خارجيا لسنوات ومواد دراسية مختلفة للتعليم قبل الجامعي دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون .

وأقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع مالك المكتبة بقصد تحقيق الربح المادي. 

وزارة الداخلية مكتبة بالقاهرة الكتب المدرسية مباحث المصنفات

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