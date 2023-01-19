الخميس 19 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسكندرية يستقبل القنصل العام السعودي لبحث تعزيز سبل التعاون

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يستقبل القنصل السعودي.

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، السفير مزيد بن محمد الهويشان قنصل عام قنصلية المملكة العربية السعودية بالإسكندرية.

ورحب المحافظ بالسفير على أرض الإسكندرية، لافتاً أن المحافظة حريصة على زيادة سبل التعاون بين الجانبين على كافة الأصعدة، مؤكداً على عمق  العلاقات بين البلدين الشقيقين، والتعاون المثمر في كافة المجالات.

IMG-20230119-WA0025
محافظ الإسكندرية يستقبل القنصل السعودي.

وأشار «الشريف» إلى أهمية التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، مؤكدًا أنه يرحب بأي شراكة مستقبلية لمزيد من الاستثمارات والسياحة.

وأضاف أن هناك عدد كبير من المعتمرين المصريين يتجهون هذه الأيام إلى المملكة السعودية لأداء مناسك العمرة.

 كما أكد السفير مزيد الهويشان على استعداده لتقديم كامل الدعم وتذليل كافة العقبات أو أي معوقات تواجه المعتمرين المصريين، مشيرًا إلى أن الخطوط السعودية تقوم ببعض التسهيلات وأن هناك مليون و 200 مصري من أصل 7 مليون معتمر.

IMG-20230119-WA0027
محافظ الإسكندرية يستقبل القنصل السعودي.

ومن جانبه شكر الهويشان محافظ الإسكندرية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وأثنى على جهود المحافظ ومتابعته المستمرة للتعامل والسيطرة على مياه الأمطار أيام النوات والمطر الشديد.

وأبدى القنصل السعودي سعادته بالتبادل الثقافي والتعليمي وخاصة اعتماد جامعة فاروس بجانب جامعة الإسكندرية، حيث أن هناك 1200 طالب سعودي مقيمين بالإسكندرية مؤكدا على أهمية توطيد التعاون بين الجانبين في كافة المجالات، والسعي الدائم لتجديد العهد وزيادة التعاون بين البلدين، وفي نهاية اللقاء  تبادل الطرفان الصور التذكارية والدروع.

IMG-20230119-WA0026
محافظ الإسكندرية يستقبل القنصل السعودي.

وكان قد شارك قنصل السعودية بالإسكندرية، مزيد بن محمد الهويشان بندوة بعنوان «التراث الثقافي البحري للبحر الأحمر» من خلال مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية بمكتبة الإسكندرية بالتعاون مع كرسي اليونسكو للتراث الثقافي المغمور بالمياه بجامعة الإسكندرية وهيئة التراث السعودية، والتي استمر على مدار يومين، بمشاركة كوكبة من الأكاديميين والباحثين المصريين والسعوديين.

محافظ الإسكندرية يستقبل القنصل السعودي.
محافظ الإسكندرية يستقبل القنصل السعودي.
محافظ الإسكندرية المملكة العربية السعودية سبل التعاون بين الجانبين القنصل السعودي رحلات العمرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تأخر الحوار الوطنى؟

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2023 برقم الجلوس

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول بالاسم

رئيس «إيتيدا»: نروج لمصر كمقصد جاذب لمقدمي خدمات أشباه الموصلات

وزيرة التخطيط تبحث الفرص الاستثمارية فى الطاقة المتجددة مع «إنفيجن» الصينية

انطلاق الاجتماع التنفيذي الأول لمبادرة «المواطن القدوة» بالدقهلية

محافظ الإسكندرية يستقبل القنصل العام السعودي لبحث تعزيز سبل التعاون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

خميس أسود فى باريس!

خالد عكاشة

حرب الوثائق بين إدارتين أمريكيتين

حسىن عبدالبصىر

المرأة المصرية التى لا تعرفها الجوارى الجدد «2-3»

محمد العسيري

صبرى فواز.. صاحبنا اللى ف آخر الشارع

ماجد حبته

قمة القاهرة.. ولقاء أبوظبى

أسامة الشندويلي

خطة الحكومة للعبور من الأزمة الاقتصادية

د هند جاد

سحر الحياة.. بلا أجنحة

عبد الرحيم طايع

عاصفة فى مجال الجوائز الأدبية!

صور

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

محطة تل أبيب

المزيد

أمام مجلس الأمن.. مصر ترفض اقتحام مسئولين إسرائيليين للأقصى وتحذر من خطورة الانتهاكات

بحث الأوضاع فى القدس.. اتصال هاتفى بين وزيرى خارجية مصر وإسرائيل

فلسطين تدعو مجلس الأمن لمواجهة تدابير إسرائيل غير القانونية