محافظ الإسكندرية يستقبل القنصل العام السعودي لبحث تعزيز سبل التعاون

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، السفير مزيد بن محمد الهويشان قنصل عام قنصلية المملكة العربية السعودية بالإسكندرية.

ورحب المحافظ بالسفير على أرض الإسكندرية، لافتاً أن المحافظة حريصة على زيادة سبل التعاون بين الجانبين على كافة الأصعدة، مؤكداً على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، والتعاون المثمر في كافة المجالات.

محافظ الإسكندرية يستقبل القنصل السعودي.

وأشار «الشريف» إلى أهمية التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، مؤكدًا أنه يرحب بأي شراكة مستقبلية لمزيد من الاستثمارات والسياحة.

وأضاف أن هناك عدد كبير من المعتمرين المصريين يتجهون هذه الأيام إلى المملكة السعودية لأداء مناسك العمرة.

كما أكد السفير مزيد الهويشان على استعداده لتقديم كامل الدعم وتذليل كافة العقبات أو أي معوقات تواجه المعتمرين المصريين، مشيرًا إلى أن الخطوط السعودية تقوم ببعض التسهيلات وأن هناك مليون و 200 مصري من أصل 7 مليون معتمر.

محافظ الإسكندرية يستقبل القنصل السعودي.

ومن جانبه شكر الهويشان محافظ الإسكندرية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وأثنى على جهود المحافظ ومتابعته المستمرة للتعامل والسيطرة على مياه الأمطار أيام النوات والمطر الشديد.

وأبدى القنصل السعودي سعادته بالتبادل الثقافي والتعليمي وخاصة اعتماد جامعة فاروس بجانب جامعة الإسكندرية، حيث أن هناك 1200 طالب سعودي مقيمين بالإسكندرية مؤكدا على أهمية توطيد التعاون بين الجانبين في كافة المجالات، والسعي الدائم لتجديد العهد وزيادة التعاون بين البلدين، وفي نهاية اللقاء تبادل الطرفان الصور التذكارية والدروع.

محافظ الإسكندرية يستقبل القنصل السعودي.

وكان قد شارك قنصل السعودية بالإسكندرية، مزيد بن محمد الهويشان بندوة بعنوان «التراث الثقافي البحري للبحر الأحمر» من خلال مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية بمكتبة الإسكندرية بالتعاون مع كرسي اليونسكو للتراث الثقافي المغمور بالمياه بجامعة الإسكندرية وهيئة التراث السعودية، والتي استمر على مدار يومين، بمشاركة كوكبة من الأكاديميين والباحثين المصريين والسعوديين.