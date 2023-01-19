الخميس 19 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة التخطيط: قوة ومتانة العلاقات المصرية الإماراتية فى العديد من المجالات

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، محمد القرقاوي، وزير شئون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية الشقيقة، وذلك لمناقشة الاستعدادات للقمة العالمية للحكومات المقرر عقدها بدبي فبراير المقبل، واختيار مصر كضيف شرف للدورة الحالية للقمة.

جاء ذلك خلال مشاركتها بأعمال النسخة الـ53 للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس.
وتناول اللقاء مناقشة مجالات التعاون بين دولتي مصر والإمارات، كما تطرق الحديث إلى مشاركة مصر كضيف شرف لفعاليات الدورة الحالية للقمة، حيث ناقش الاجتماع إقامة احتفالية خاصة بمصر، تُعرض فيها التجربة المصرية فى التنمية والإدارة، خلال فعاليات القمة.
وأكدت وزيرة التخطيط، على قوة ومتانة العلاقات المصرية الإماراتية في العديد من المجالات، والتاريخ العريق الذي يربط البلدين الشقيقين، مشيرة إلى حرص مصر على استمرار التعاون والتنسيق للعمل على خروج الأحداث المشتركة بين البلدين في أفضل صورة، مشيرة إلى الاحتفال بمرور 50 عامًا على العلاقات المصرية الإماراتية، والتي عقدتها مصر بالتعاون مع دولة الإمارات، والتي عبرت عن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وأشارت إلى أن القمة تأتي كفرصة لتعميق التعاون مع الجانب الإماراتي وبناء شراكات جديدة، حيث تمثل ملتقى عالميًا لتحسين الأداء الحكومي وطرح أفكارلإدارة المستقبل، وذلك من خلال المشاركة الواسعة لمسئولي الحكومات العالمية، وممثلي القطاع الخاص.
وشهدت زيارة الوزيرة إلى دافوس بسويسرا عقد عدة لقاءات ثنائية مع وزراء دوليين وكذا رؤساء تنفيذين لشركات ومؤسسات كبرى؛ لبحث فرص جذب الاستثمارات لمصر وتعزيز التعاون بين الحكومات المختلفة وكذا مشاركة القطاع الخاص الدولى.

وتشمل أجندة مشاركات الوزيرة، خلال فعاليات المنتدى، المشاركة بجلسة حول تمكين الاستثمار في التحول من صافي الصفر، بالإضافة إلى المشاركة بالمائدة المستديرة المنعقدة تحت عنوان التخطيط للدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف COP، إلى جانب مشاركتها بحوار أصحاب المصلحة بعنوان بين السيولة والهشاشة: الإصلاح في منطقة الشرق الأوسط، كما تشارك بحوار حول عشاء تغير المناخ في الشرق الأوسط، وكذا مشاركتها بجلسة استراتيجية حول مستقبل النمو.

وتضم أجندة الوزيرة، خلال تواجدها بدافوس، لقاءها عددًا من وزراء الدول الأخرى، والتي تمثلت أبرزها في لقاء وزير الاقتصاد السعودي، بالإضافة إلى لقائها مع وزير الدولة في المستشارية الاتحادية الألمانية، إلى جانب لقاء وزير التخطيط والمالية بزامبيا.

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط دولة الإمارات دافوس سويسرا

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