الخميس 19 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مصرفى يكشف فوائد ربط «الروبل بالجنيه المصرى»

الروبل
الروبل

قال الخبير المصرفي عز الدين حسنين، إن العلاقات الروسية- المصرية في أبهى صورها على جميع المستويات، سواء الاقتصادية أو السياسية والعسكرية والاجتماعية، حيث سجل حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا حوالي 4 مليارات دولار معظمها لصالح روسيا، حيث إن أهم واردات مصر من روسيا القمح والذرة والشعير وفول الصويا وخشب وفحم وحديد صلب وزهر وقاطرات وعربات سكك حديدية وغيرها، وتصل إلى 60% من حجم وارداتها من العالم الخارجي، وصادراتنا لروسيا خضر وفاكهة وملح وأسمنت ومنتجات ألبان وأجهزو كهربائية ومصنوعات لدائن وغيرهم، الميزان التجاري قي صالح روسيا، حيث لا يتجاوز حجم صادرات مصر لروسيا المليار دولار، فيما تتجاوز المليارات 3.5 مليار دولار.

وأضاف حسنين في تصريحات لـ"الدستور"، أن استخدام عملات التبادل المحلية بين الدولتين سيكون في صالح روسيا التي عليها ان تستقبل ما قيمته 3.5 مليار دولار أي ما يعادل بالروبل الروسي 245 مليار روبل "$=70 روبل , 19 يناير 2023"، سعر صرف الجنيه امام الروبل اليوم 19 يناير 2023 "1 جنيه = 2.3 روبل"، ما يعني أن مصر تحتاج لتوفير 105 مليار جنيه او 245 مليار روبل  مقابل وارداتها السنويه من روسيا، وعلي روسيا استقبال المعادل 500 مليون دولار حجم واورداتها مصر "صادرات مصر لروسيا" أي 15 مليار جنيه، وبالتالي سنجد أن على مصر الاحتفاظ بمقدار245 مليار روبل وعلى روسيا الاحتفاظ بـ81 مليار جنيه لإتمام التبادل التجاري السنوي الحالي 4 مليارات دولار.

وقال الخبير إن إدراج الجنيه المصري كعملة أساسية أمام الروبل في قائمة العملات الرئيسيه بالبنك المركزي الروسي يعد نجاحا للعلاقات المصرية الروسية والتي ستقلل الاعتماد علي الدولار في حدود 4 مليارات دولار خلال العام، ومصر ستخفض احتياجها للدولار في حدود 3.5 مليار دولار سنويا، وهو حجم وارداتها من روسيا، وقد يساهم في تحقيق استقرار بأسعار السلع الأساسية من الدواجن واللحوم التي تعتمد على الأعلاف المستوردة من روسيا، كما يلزم أن القطاع المصرفي عليه إظهار سعر صرف الجنيه أمام الروبل يوميا بشاشات البنوك المصرية، مع تفعيل اتفاقيه التبادل بين العملات المصرية والصينية منذ عام 2017 "جنيه أمام اليوان الصيني"، فحجم التبادل التجاري بين مصر والصين في حدود 13 مليار دولار سنويا.

 

 

 

500 مليون دولار 500 مليون الاجتما الإجتماع الاحتفاظ 19 يناير

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