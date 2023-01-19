محافظ الجيزة: رصف الطبقة الرابطة بطريق «طراد النيل-أوسيم» بطول 2 كيلومتر

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على استمرار تنفيذ خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق الرابطة بين الوحدات المحلية والقري بمراكز ومدن المحافظة لتحسين الحركة والتسهيل علي المواطنين في التنقل.

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولته لتفقد أعمال التطوير للطرق والمحاور المرورية بمراكز ومدن أوسيم ومنشاة القناطر وكرداسة للوقوف على نسب التنفيذ لتيسير حركة سير المواطنين.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ أعمال تقوية ورصف وتطوير طريق طراد النيل بدءا من مركز ومدينة أوسيم وبطول ٢.٥ كم وحتى حدود مركز منشاة القناطر والجاري تطويره حاليا من خلال الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق بالمحافظة،

حيث أكد المحافظ على ضرورة انتهاء أعمال الطبقة الرابطة بالطريق مع استكمال اعمال التطوير للطريق.

وكلف محافظ الجيزة مدير مديرية الطرق بتدبيش جسور الطريق من الجانبين بدءا من قرية برطس بمركز أوسيم وإنشاء أرصفة المشاة وجزيرة وسطى بطول الطريق لخدمة المواطنين، مع رفع أعمدة الإنارة المتهالكة ودعم الطريق بأعمدة إنارة بديلة مع سرعة إنجاز تحويلات الكابلات اللازمة.

كما وجه المحافظ الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مديرية الطرق وإجراء تخطيط مروري للطريق للظهور بالشكل الحضاري اللائق.

كما تفقد محافظ الجيزة أعمال تطوير وتوسعة ورصف الطريق الأبيض بدءا من حدوده مع الطريق الدائري بمركز ومدينة كرداسة ومرورا بتقاطعه مع طريق المنصورية وحتى حدود حي الهرم، موجها مدير مديرية الطرق وممثل شركه الكهرباء ورئيس مركز كرداسة بالتنسيق وسرعه الانتهاء من تحويلات المرافق بأحد القطاعات المتبقية بطريق المنصورية لاستكمال مشروع الرصف وفقا للجدول الزمنى المحدد لها.

وشدد المحافظ على رئيس مركز كرداسة برفع كافه المخلفات والرتش ونواتج الأعمال بالطريق الأبيض.

كما تفقد المحافظ أعمال تبطين وتدبيش جسر ترعة المنصورية حتى الطريق الأبيض، موجها بمتابعة تنفيذ خطة رفع الكفاءة لاستكمال أعمال التطوير للقطاع بالكامل.