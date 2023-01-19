الخميس 19 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اعترافات صادمة لعصابة استغلال الأطفال في مدينة نصر

ارشيفية
ارشيفية

أدلى تشكيل عصابي تخصص فى استغلال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والتنمر بهم باعترافات تفصيلية أمام نيابة مدينة نصر.

وقال المتهمون إنهم لا يعرفون أهل الأطفال وقاموا باستدراجهم من الشارع وأضاف المتهمون أن الأطفال كانوا ينامون في الشارع وبعضهم كان بالاتفاق مع ذويهم.

وأشار المتهمون إلى أنهم استغلوا الأطفال في أعمال التسول مقابل وجبة في اليوم ومكان للمبيت والنوم.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة أكدت قيام شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة القاهرة؛ بتكوين تشكيل عصابي تخصص في استغلال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة والتنمر بهم، مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر مسرحًا لممارسة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوات الشرطة من ضبطهما وبصحبتهم 3 أحداث وبسؤال المجني عليهم أقروا بما جاء بالتحريات، وبمواجهة المتهمان اعترفا بنشاطهما الإجرامي وأيدا ما جاء بأقوال المجنى عليهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجني عليهم والمتهمين. 

عصابة استغلال الأطفال مدينة نصر تشكيل عصابي التسول مباحث رعاية الاحداث

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