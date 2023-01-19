أسماء 11 مصابا بحادث تصادم سيارتين في إدفو بأسوان

حصلت "الدستور" على أسماء 11 مصابا في حادث تصادم سيارتين ميكروباص مع أخرى ربع نقل أعلى كوبرى إدفو شمال محافظة أسوان، وهم إلهام سعد إبراهيم، عمرها 39 سنة، وإصابتها كدمات متفرقة بالجسم، وياسين خميس عباس، عمره 32 سنة، وإصابته كدمات متفرقة بالجسم، ومحمود رمضان بشير، عمره 14 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالساق، ومحمد شحات محمود، عمره 5 سنوات، وإصابته كدمات خفيفة.

كما تضمنت أسماء المصابين كلاً من بكر عبدالعزيز علي، عمره 25 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالعمود الفقري، وبشير أحمد إبراهيم، عمره 35 سنة، وإصابته كدمات متفرقة بالجسم، والحسن ربيع بدري، عمره 37 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالقدم اليسرى، وهدى محمد عبدالله، عمرها 30 سنة، وإصابتها اشتباه كسر بالعمود الفقري، وانور عبدالحميد أبوزيد، عمره 63 سنة، وإصابته كدمات متفرقة بالجسم، ورشا حسن، عمرها 32 سنة، وأحمد عبدالله سليمان، عمره 25 سنة.

وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى إدفو العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

ووقع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص مع أخرى ربع نقل أعلى كوبرى إدفو شمال محافظة أسوان، صباح اليوم الخميس، مما أسفر عن أصابة 11 شخص، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقى مركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص مع أخرى ربع نقل اعلى الكوبرى التابع لدائرة المركز، مما أسفر عن أصابة 11شخص،تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى إدفو العام لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.