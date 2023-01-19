الخميس 19 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء تايوان يعلن استقالة حكومته

رئيس وزراء تايوان
رئيس وزراء تايوان

أعلن رئيس الوزراء التايواني سو تسينج-تشانج، عبر صفحته على "فيسبوك"، عن أنه قدم استقالته مع استقالة حكومته، اليوم الخميس، وذلك قبل تعديل وزاري كان متوقعًا إلى حد كبير.

على جانب آخر، أعلنت الولايات المتّحدة واليابان، في ختام اجتماع وزاري عُقد في واشنطن، عن عزمهما على تعزيز تحالفهما الدفاعي ليشمل التصدّي لأيّ هجوم عبر الفضاء، في خطوة تأتي في خضم تزايد التهديدات الصينية والكورية الشمالية وارتفاع حدة التوترات بشأن تايوان.

وقال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الياباني ووزيري دفاع البلدين: "نحن متّفقون على أنّ الصين تشكّل أكبر تحدٍ استراتيجي للبلدين".

واجتمع الوزراء الأربعة قبل يومين من قمّة أمريكية- يابانية ستعقد في واشنطن بين الرئيس جو بايدن، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الذي يقوم حاليًا بجولة أوروبية - أمريكية شمالية.

وإذ أكّد بلينكن خلال المؤتمر الصحفي أنّ الولايات المتّحدة "ترحّب بحرارة" بالاستراتيجية الدفاعية الجديدة التي اعتمدتها اليابان مؤخرًا، أوضح أنّ البلدين اتفقا على أن معاهدة الدفاع المشترك المبرمة بينهما تشمل أيضًا الهجمات التي تتم عبر الفضاء، في خطوة تأتي في خضم تزايد القدرات الصينية عبر الأقمار الاصطناعية.

وأضاف أن هذا الاتفاق يعني أن أي هجوم يتم عبر الفضاء ضد أي من البلدين من شأنه أن يفعل المادة الخامسة من المعاهدة الدفاعية الثنائية، والتي تنص على أن أي هجوم على أي من البلدين هو هجوم أيضًا على البلد الآخر.

من جهته، قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إنّ بلاده ستنشر في جزيرة أوكيناوا في جنوب اليابان، وحدة للتدخل السريع من سلاح مشاة البحرية الأمريكية (المارينز)، لتعزيز القدرات الدفاعية لحليفتها في مواجهة التهديدات الصينية المتزايدة.

وأوضح أوستن أنّه "بحلول العام 2025 سنستبدل كتيبة مدفعية بهذه القوة التي ستكون أكثر فتكًا، وأكثر قدرة على الحركة" في "بيئة أمنية متزايدة الصعوبة".

وشدّد سيّد البنتاجون على أنّ هذه الوحدة "ستقدّم مساهمة كبيرة في تعزيز الدفاع عن اليابان وضمان أن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرّة ومفتوحة".

وفي اليابان حاليًا نحو 50 ألف جندي أمريكي يتمركز أكثر من نصفهم في جزيرة أوكيناوا.

وكيشيدا الذي تتولّى بلاده رئاسة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى للعام 2023 يقوم حاليًا بجولة أوروبية- أمريكية بدأها في فرنسا وإيطاليا، قبل أن يحطّ في بريطانيا، حيث وقّع الأربعاء "اتفاق وصول متبادل" بين الجيشين البريطاني والياباني.

وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن الخارجية الامريكي الصين قم ة أمريكية- يابانية واشنطن

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تأخر الحوار الوطنى؟

الأكثر قراءة

وقف سير دعوى تتهم رئيس الزمالك بسب وقذف الخطيب وسراج الدين

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول بالاسم

حرر لها «محضر غش» فقفزت من أعلى المدينة الجامعية فى حلوان

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2023 برقم الجلوس

ارتفاع سعر برميل النفط الكويتى لـ86 دولارًا

رئيس وزراء تايوان يعلن استقالة حكومته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

حرب الوثائق بين إدارتين أمريكيتين

حسىن عبدالبصىر

المرأة المصرية التى لا تعرفها الجوارى الجدد «2-3»

محمد العسيري

صبرى فواز.. صاحبنا اللى ف آخر الشارع

ماجد حبته

قمة القاهرة.. ولقاء أبوظبى

أسامة الشندويلي

خطة الحكومة للعبور من الأزمة الاقتصادية

د هند جاد

سحر الحياة.. بلا أجنحة

عبد الرحيم طايع

عاصفة فى مجال الجوائز الأدبية!

مدحت بشاى

«يناير».. وتوطين الشر فى مناطق ضعفنا

صور

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدعو مجلس الأمن لمواجهة تدابير إسرائيل غير القانونية

مستوطن إسرائيلى يحاول دهس 4 أطفال فلسطينيين بالضفة الغربية

ماذا بحث مستشار الأمن القومى الأمريكى مع الرئيس الإسرائيلى؟