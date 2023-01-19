الخميس 19 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير كندي: صورة الساموراي في مصر تكشف لحظة محورية لتاريخ اليابان

الساموراي
الساموراي

أكد موقع "إي إف إل ساينس" الكندي، أن هناك صورة شهيرة للعشرات من الساموراي اليابانيين وقد التقطوا صورة لهم في مصر أمام الأهرامات وأبو الهول عام 1864.

وتابع أن الصورة المحببة التقطت في القرن التاسع عشر، وتظهر مجموعة من الساموراي اليابانيين يقفون أمام تمثال أبو الهول بالجيزة في مصر، فهذه الصورة المذهلة تعبث بإحساس التاريخ، فالملابس اليابانية التقليدية والنصب المصري القديم والكاميرا الأوروبية لا يبدو أنها تضيف شيئًا.

لحظة محورية في تاريخ اليابان

وأضاف أنه على الرغم من أن هذا المزيج غير متوقع ، فإن الصورة التي يبلغ عمرها 159 عامًا تسلط الضوء على لحظة محورية في تاريخ اليابان والعالم المعولم.

وأشار إلى أن الصورة تُصوِّر السفارة اليابانية الثانية في أوروبا، والتي تُعرف أيضًا باسم "بعثة إيكيدا"، بأمر من شوجون توكوغاوا الذين حكموا اليابان الإقطاعية، وتم إرسال الحاكم المحلي إيكيدا ناجاوكي إلى أوروبا في عام 1864 في محاولة لحل خلاف حاد حول ميناء يوكوهاما.

وأضاف أنه إلى جانب الشاب البالغ من العمر 27 عامًا كان وفدًا مكونًا من 36 رجلاً، كما يظهر في صور الرجال التي التقطت في باريس، كان العديد منهم مسلحين بسيفين - وهو شرف كان مخصصًا للساموراي، الطبقة المحاربة المتعلمة في اليابان التي كانت تتمتع بسلطة سياسية كبيرة في ذلك الوقت.

وأشار إلى أن النصف الثاني من القرن التاسع عشر كان وقتًا كانت فيه اليابان على مفترق طرق وجودي، حيث سيطر المستعمرون الأوروبيون على مساحات شاسعة من آسيا، بالإضافة إلى إفريقيا والأمريكتين. 

وتابع أنه من أجل إبعادهم، كانت اليابان تتصرف وفقًا لسياسة انعزالية صارمة تسمى ساكو منذ القرن السابع عشر والتي حاولت عزل الجزيرة عن الغرباء في محاولة للحفاظ على ثقافتهم، وكجزء من هذه السياسة، تم حظر المسيحية تمامًا وكانوا يتاجرون فقط مع الصينيين والهولنديين.

وتمكنت جزيرة اليابان الفخورة من البقاء بمنأى نسبيًا عن قوة الاستعمار التي لا هوادة فيها، ولكن أصبح من الواضح بشكل متزايد أن التغيير كان يطرق أبوابها الأمامية.

وأكد الموقع أنه ربما لم يكونوا يعرفون ذلك في ذلك الوقت ، ولكن عندما وقفت بعثة إيكيدا عند سفح تمثال أبو الهول في عام 1864 ، كانوا يقفون على حافة تاريخ اليابان المعاصر، خلفهم ما قبل العصر الحديث والمستقبل الحديث غير المؤكد.

الساموراي شهرة عشرات الأهرامات ابو الهول اليابانيين

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