الخميس 19 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهم بقتل «سباك شبرا الخيمة»

المتهم
المتهم

أمرت جهات التحقيق في شبرا بمحافظة القليوبية، بحبس المتهم بقتل سباك خلال مشاجرة نشبت بينهما، لقيام الأول بمعاكسة زوجة المجني عليه بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن جثة المجني عليه.

كما طلبت تقرير الطب الشرعي حول تشريح جثة المتوفى، وتحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهل المتوفى وشهود العيان بالواقعة.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بورود إخطار من مستشفى ناصر العام باستقبال المدعو "وليد. م"، 47 سنة، جثة هامدة إثر إصابته بـ 4 طعنات خلال مشاجرة مع عاطل أثناء دفاعه عن زوجته لقيام المتهم بمعاكستها.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتم ضبط المتهم واعترف بارتكابه الواقعة، وتم التحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

محافظة القليوبية قتل سباك خلال مشاجرة قسم ثان شبرا الخيمة امن القليوبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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