بروتوكول تعاون مع المستشفيات التعليمية لتطوير منظومة التدريب بنقابة التمريض

أعلنت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، عن توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بشأن تطوير منظومة التمريض بالنقابة العامة للتمريض، حيث تضمن البروتوكول التعاون فى مجال الدبلومات المهنية المختلفة بين نقابة التمريض وهيئة المستشفيات التعليمية.

وأوضحت نقيب التمريض، أن البروتوكول يأتى فى إطار حرص النقابة على التدريب المستمر ورفع كفاءة التمريض ومواكبة ماهو جديد في النظام الصحى وتأهيل أفراد هيئة التمريض للإنضمام بمنظومه هيئة الرعاية الصحية.

وأفادت الدكتورة كوثر محمود، بأن البروتوكول يتضمن أن تقوم النقابة العامة للتمريض بتسجيل بكالوريوس التمريض الحاصلين على الدبلومات المهنية المختلفة والتى تنظمها الهيئة العامة للمستشفيات كأخصائي فى سجلات النقابة فى التخصص الخاص بالدبلومة وذلك طبقا للمسمى المعتمد لدى النقابة بالتخصص

وأكدت على رغبة من الطرفين لنشر التعليم الطبى وتدريب جميع فئات التمريض التابعة للنقابة العامة للتمريض بجميع ربوع الوطن بما يعود بالنفع على الطرفين وخدمة المجتمع ، وهو ما يعكس ايمان النقابة بقوة وأهمية البرامج التدريبية التى تنظمها الهيئة وقناعتها بالدور المحورى الذى تؤديه كذراع تعليمي داخل وزارة الصحة المصرية ، وهو الدور الذى يحرص الطرفين على أداؤه بمنتهى التفانى لرفع كفاءة التمريض المصرى.

ومن جانبه قال الدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن بروتوكول التعاون بين الهيئة والنقابة سيساهم فى توفير فرص التدريب والتعليم الطبى المستمر من خلال تصميم وإعداد وتنفيذ مركز تدريب الأمانة الفنية بالهيئة للدبلومات المهنية والبرامج التدريبية المختلفة لرفع الكفاءات والمهارات لجميع فئات قطاع التمريض حسب تخصصاتهم لضمان جودة الخدمة الطبية المقدمة باعتبار التمريض من الركائز الأساسية لأي مؤسسة طبية.

وأشار إلى أن بروتوكول التعاون يأتى انطلاقا من السياسة البناءة والخلاقة التي تنتهجها الهيئة والتى تسعى دائما لتحقيق أهدافها المنشودة من تقديم الخدمات الطبية المتكاملة والمتخصصة بإعتبارها الهيئة التعليمية والعلمية الرائدة، والتى تحرص دوما على مد جسور التعاون المثمر بينها وبين المؤسسات الطبية المختلفة، وذلك لحرصها على تنفيذ رؤية القيادة السياسية تأسيسا للجمهوريه الجديدة، وقد اكد ذلك ما تنتهجه الهيئة من التعاون المثمر مع النقابة لتحقيق الرؤية المشتركة في دعم التدريب والتعليم الطبي المستمر وتحقيق مبادئ وأخلاقيات الخدمات التمريضية التي تقدم للمريض المصري.