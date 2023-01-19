انطلاق الدورة الثانية من «الاستراتيجية والأمن القومي» بجامعة قناة السويس.. 11 فبراير

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن "الاستراتيجية والأمن القومي" هي منظومة الأساليب والوسائل العلمية والعملية القائمة على الاستخدام الأمثل للقوى والمصادر القومية من أجل تحقيق أهداف الأمن القومي؛ وتنفيذ تلك الاستراتيجية القومية يتطلب استخدام الإمكانات القومية المتاحة تحت جميع الظروف من أجل إنتاج أقصى سيطرة ممكنة على العدو عن طريق التهديدات بهدف تحقيق مصالح الأمن القومي للدولة.

جاء ذلك تعقيبًا من الدكتور ناصر مندور، على انطلاق الدورة الثانية في مجال (الاستراتيجية والأمن القومي) ضمن بروتوكول التعاون المشترك بين أكاديمية ناصر العسكرية وجامعة قناة السويس والذي يهدف إلى تبادل الخبرات العلمية والتعليمية وخاصة في الموضوعات الاستراتيجية والأمن القومي وذلك من خلال تنظيم المحاضرات والندوات والمؤتمرات، وعقد الدورات التدريبية بالأكاديمية للقيادات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة، وكذا تبادل الزيارات والاستعانة بذوي الخبرة من الجانبين في مجالات البحث العلمي والمعرفة.

وتُقام هذه الدورة بالتنسيق مع مركز إعداد القادة بالجامعة في الفترة من 11 إلى 15 فبراير المقبل، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبدالنعيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم، منسق عام الأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة والمشرف العام على الدورة والدكتور رنا محمد عبدالعال، أستاذ العلوم السياسية المساعد بالجامعة ومنسق الدورة.