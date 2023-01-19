الخميس 19 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

التشكيل والقنوات الناقلة.. موعد مباراة الأهلى والزمالك فى الدورى المصرى 2023

مباراة الأهلى والزمالك
مباراة الأهلى والزمالك

تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن موعد مباراة الأهلي والزمالك فى الدوري المصري، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين، حيث يستضيف ملعب القاهرة الدولى مباراة القمة النارية بين قطبي الكرة المصرية، فى الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2022-2023.

موعد مباراة الأهلي والزمالك فى الدوري المصري

تنطلق مباراة القمة بين الأهلي والزمالك فى الجولة الثانية عشر من الدوري المصري، يوم السبت الموافق 21 يناير، عى ملعب القاهرة الدولي، فى تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك فى الدوري المصري

تنقل مجموعة قنوات اون تايم سبورت جميع مباريات الدوري المصري، بشكل حصري، حيث يتم نقل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك عبر قناة  OnTime SPORTS HD1.

معلق مباراة الأهلي والزمالك فى الدوري المصري

ومن المنتظر أن يتم إسناد مهمة التعليق على المباراة لأكثر من معلق على رأسهم المعلق مدحت شلبي.

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي والزمالك

  1. الأهلي - 31 نقطة.
  2. فيوتشر - 27 نقطة.
  3. الزمالك - 26 نقطة.
  4. بيراميدز - 24 نقطة.
  5. المقاولون العرب - 21 نقطة.
  6. غزل المحلة - 21 نقطة.
  7. الاتحاد السكندري - 19 نقطة.
  8. المصري - 18 نقطة.
  9. أسوان - 17 نقطة.
  10. سيراميكا كليوباترا - 16 نقطة.
  11. فاركو - 13 نقطة.
  12. سموحة - 13 نقطة.
  13. طلائع الجيش - 13 نقطة.
  14. البنك الأهلي - 12 نقطة.
  15. حرس الحدود - 11 نقطة.
  16. الداخلية - 11 نقطة.
  17. إنبي - 10 نقاط.
  18. الإسماعيلي 7 نقاط.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود متولي، رامي ربيعة، محمد هاني، علي معلول.

في خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي “قفشة”.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا، حسين الشحات، أحمد عبد القادر.

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تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي

في حراسة المرمى: محمد عواد.

في خط الدفاع: محمد عبدالشافي – حسام عبدالمجيد – محمد عبدالغنى – حمزة المثلوثي.

في خط الوسط: عمرو السيسي – محمد أشرف “روقا” – إمام عاشور- أحمد مصطفى “زيزو” – سيد عبد الله “نيمار”.

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.


 

 

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