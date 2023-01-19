الخميس 19 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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هشام الحلبى: أداء القوات الأوكرانية أقوى بكثير من إمكانياتها العسكرية

اللواء هشام الحلبي
اللواء هشام الحلبي مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية

قال اللواء هشام الحلبي، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن أداء القوات المسلحة الأوكرانية منذ بداية الحرب وحتى الآن أعلى من إمكانياتها العسكرية.

 

الأسلحة التي يمد بها الغرب أوكرانيا قليلة ولا تحقق الحسم

وأضاف “الحلبي”، خلال مداخلة عبر "سكايب" مع برنامج "هذا المساء" مع الإعلامي تامر حنفي المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن المعدات العسكرية التي يمد الغرب أوكرانيا بها قليلة ولا تحقق الحسم ولكنها تحدث خسائر بالجيش الروسي، وحققت صمودًا كبيرًا.

 

وأشار إلى أن الغرب لا يمد أوكرانيا بأسلحة هجومية ويمدها بأسلحة قليلة لأنه لا يريد أن يدخل في مواجهة مع روسيا ووقتها ستلجأ لاستخدام أسلحتها النووية والاستراتيجية. 

 

وأكد أن روسيا حققت جزءا من هدفها من الحرب وهو السيطرة على 20% من أوكرانيا وكانت تخطط لأكثر من ذلك، ولكنها دفعت تكلفة أكثر من ذلك سواء كانت أسلحة أو بشرا أو أموالا، مشيرًا إلى أن روسيا أنهكت ولهذا تريد إيقاف الحرب.

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