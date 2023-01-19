الخميس 19 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

صحة الدقهلية تتابع إجراءات السلامة لتأمين مخازن الإدارات والوحدات التابعة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة والدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي اجتماعاً مع مديري الإدارات الفنية ومديري الإدارات الصحية لبحث إجراءات تأمين المخازن بها وبالوحدات التابعة. 
 

وبحث مكين ما حققته اللجان مشكلة من مختلف الفئات لمراجعة المخازن والتأكد من مطابقتها للمعايير مع اتباع الإجراءات القانونية لذلك، واتخاذها كافة إجراءات السلامة لتأمين المخازن والوقوف على أهم الملاحظات وأوجه القصور.

 

وشدد خلال الاجتماع على تواجد طفايات الحريق وتوفرها بالعدد الكافي إلى جانب التأكد من عمل كاميرات المراقبة وتواجد الأمن طوال 24 ساعة مع الحرص على متابعة أعمال الصيانة الدورية لأجهزة الإطفاء.
 

وفى نهاية الاجتماع تم تقديم عرض مصور لتوضيح السلبيات وسبل تلافي الأخطاء بمخازن الإدارات ومخازن الطعوم والأدوية ومخزن المستهلك و المستديم.

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة وكيل المديريه اجتماع الطب الوقائي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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