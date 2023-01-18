الخميس 19 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الوزراء الفلسطينى: أبناء شعبنا مسلمين أو مسيحيين يواجهون ذات المصير

رئيس الوزراء الفلسطينى
رئيس الوزراء الفلسطينى فى كنيسة بيت لحم

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، مساء اليوم الأربعاء، أن الأرمن مكون رئيسي في فلسطين، وعانوا الهجرة كباقي أبناء الشعب الفلسطيني.

وقال أشتية إن أبناء الشعب الفلسطيني مسلمين أو مسيحيين يواجهون ذات المصير ويعيشون تحت نفس الظروف.

جاءت تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني خلال مشاركته، مساء اليوم الأربعاء، في حفل استقبال بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد حسب التقويم الأرمني، في قاعة الأرمن بكنيسة المهد في بيت لحم، وفقًا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

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ووجه أشتية الدعوة لأبناء الشعب الفلسطيني من الأرمن للبقاء في فلسطين وعدم الهجرة، قائلًا "ليبقى مجتمعنا مميزًا بتركيبته الثقافية والدينية".

كما هنأ أشتية باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومجلس الوزراء أبناء الشعب الفلسطيني من الأرمن بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد.

وقال أشتية "نحتفل تحت سقف واحد في بيت لحم مهد السيد المسيح، توأم القدس معراج سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام".

 

رئيس الوزراء الفلسطيني الأرمن الشعب الفلسطيني الهجرة عيد الميلاد المجيد بيت لحم كنيسة المهد

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