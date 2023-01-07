رئيس الوزراء الفلسطيني يؤكد أهمية انخراط الشباب في مواجهة حرب إسرائيل

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أن الانخراط الإيجابي للشباب وتوظيف قدراتهم مهم جدًا، في مواجهة الحروب التي تشنها إسرائيل ضد شعبنا، وأهمها الحرب على روايتنا الفلسطينية.

وأضاف رئيس الحكومة الفلسطينية، خلال استقباله اليوم السبت، وفدًا شبابيًا ضمن مبادرة مجلس الوزراء الشبابي لمؤسسة الرؤيا الفلسطينية، أنه استمع إلى خطابات ملهمة من الشباب حول رؤيتهم ومقترحاتهم لعمل الوزارات، وناقش معهم العديد من الأفكار التي تم طرحها، كذلك الخطط الاستراتيجية لعدد من القطاعات منها أهمية الانتقال من التعليم الى التعلم وتطوير العملية التعليمية.

وشدد أشتية، على أهمية البحث والتطوير، ومواجهة التحديات خلال عام 2023 كشعب وقضية وحكومة ودولة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية " وفا" .

وشكر رئيس الوزراء القائمين على هذه المؤسسة ومبادرتهم التي تقع ضمن صلب أولويات الحكومة في الاهتمام بقطاع الشباب الذي يعد عماد دولتنا.

قرصنة إسرائيل أموال الضرائب

وفي سياق أخر أكد رئيس الوزراء الفلسطينى محمد أشتية، أن القرصنة الإسرائيلية لعائدات الضرائب لن تثني القيادة الفلسطينية عن مواصلة النضال السياسى والدبلوماسي في المحافل الدولية؛ لنيل حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة؛ على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 بعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين؛ وفق القرار 194.

ودعا أشتية- فى تصريحات له- الدول التى أدانت اقتحام وزير الأمن الداخلى الإسرائيلي إيتمار بن جفير للمسجد الأقصى المبارك، وانتهاك متطرفين يهود لحرمة المقبرة الإنجيلية فى مدينة القدس المحتلة، وعمليات القتل والإعدامات الميدانية التي يواصل جنود الاحتلال ارتكابها ويقع ضحيتها المئات من الأطفال والشبان، إلى ترجمة بياناتها لإجراءات وسياسات عملية تضع حدًا لتلك الجرائم والانتهاكات وتعاقب مرتكبيها لمنع تكرارها.

بدوره، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، إن كل الإجراءات التي أعلنت عنها حكومة الاحتلال، وفي مقدمتها الاستمرار في قرصنة عائدات الضرائب الفلسطينية، لن تثني الفلسطينيين عن موقفهم في ملاحقة حكومة الاحتلال فى المؤسسات والمحافل الدولية وفضح سياساتها ضد الشعب الفلسطيني.

وطالب الشيخ، فى تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، المجتمع الدولي بإجبار حكومة الاحتلال بالإفراج عن مليارات الشواقل التي تم قرصنتها.