الخميس 19 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أحمد فتوح يثير الجدل برسالة غامضة قبل مواجهة القمة

أحمد فتوح
أحمد فتوح

أثار أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الجدل قبل مباراة القمة أمام الأهلي.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

ونشر أحمد فتوح صورة عبر حسابه على انستجرام مكتوب عليها: "حسبي الله فيمن قال فينا ما ليس فينا ونسب لنا ما لم نفعل وتجاوز عن حقنا وأنكر ما فعلنا من خير".

وابتعد اللاعب عن مباريات وتدريبات الفريق مؤخرًا بسبب أزمته مع إدارة النادي.

وانتظم اللاعب في مران الزمالك بشكل طبيعي بعد انتهاء الأزمة، لكن موقفه بشأن المشاركة في المباراة مازال غامضًا.

أحمد فتوح الاهلى الزمالك الدورى المصرى

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