مهاجم أوكلاند سيتي السابق: لم أتوقع المشاركة في مونديال 2006 وقدمنا مردودًا جيدًا أمام الأهلي

تحدث الدولي الجنوب إفريقي المعتزل جرانت يونج مهاجم أوكلاند سيتي النيوزيلندي السابق، عن مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية عامي 2006 و2009.

وتواصل "الدستور" مع مهاجم أوكلاند سيتي السابق الذي تحدث عن ذكرياته مع مونديال الأندية، وتحديدًا في نسخة 2006 والتي واجه فيها الأهلي في الدور ربع النهائي، وفاز وقتها المارد الأحمر بهدفي فلافيو وأبوتريكة.

وقال يونج: "إن مشاركتي في كأس العالم للأندية تعد العلامة الأبرز في مسيرتي على الرغم أنني لم أسجل أي أهداف خلال اللعب في نسختي 2006 و2009".

وأضاف المهاجم الجنوب إفريقي: "مشاركتي في كأس العالم للأندية كانت بمثابة تسليط الضوء على مسيرتي وبداية حقيقية بعد رحيلي عن جنوب إفريقيا".

وتابع: "لم أكن أتوقع أن ألعب كرة قدم في محفل عالمي وكان الأمر رائعًا بالنسبة لي".

وتحدث عن مواجهته ضد الأهلي في ربع نهائي نسخة 2006 قائلًا: "لقد واجهنا فريقًا شرسًا للغاية، لكن الأداء كان جيدًا إلى حد ما خاصةً أننا كنا هواة ونلتقي مع فريق متمرس".

وواصل حديثه: "قدمنا أداء جيد حتى الوقت الذي سجل فيه الأهلي هدفه الأول في الشوط الثاني، وحينها تحولت دفة المباراة وأضاف المنافس الهدف الثاني".

واستطرد: "الأهلي كان يضم لاعبين مميزين حسموا انتصاره في المباراة، وتحديدًا صانع الألعاب الذي سجل الهدف الثاني لا أتذكر اسمه (أبو تريكة)".

وعن نسخة 2009: "حققنا المركز الخامس وقدمنا نسخة أفضل من النسخة الأولى لكنني لم أشارك كثيرًا لأنني لم أكن جاهزًا للعب".

وعن المواجهة المرتقبة يوم 1 فبراير المقبل أمام النادي الأهلي المصري: "أعتقد أن الأهلي أقوى وأكثر خبرة، حيث هناك فارق شاسع بين الكرة في إفريقيا ونيوزيلندا وبالتالي فرصة أوكلاند في الثأر مستحيلة".



ويستعد الأهلي المصري لمواجهة أوكلاند سيتي في افتتاح كأس العالم للأندية يوم 1 فبراير المقبل بالمغرب.