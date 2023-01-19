كيف يؤثر الذكاء الاصطناعي «Chat GPT» على الطلاب؟

على الرغم من ذهول المستشمرين وشركات التكنولوجيا وعامة الناس منذ وصول تشات بوت في أواخر العام الماضي، وبعد مرور شهرين على إنشائه، فتم حظر تقنية الذكاء الاصطناعي في العديد من المدارس، بعد أن أثار الجدل بين المعلمين.

أوشارت صحيفة "ذا هيل"، إلى أن الإنترنت مليء بالفعل بالأفكار حول كيفية استخدام الحوار الشبيه بالبشر في "ChatGPT"، من إنشاء روبوتات محادثة مخصصة للمساعدة في محاربة تذاكر المرور إلى وضع خطط للتمرين والنظام الغذائي، الا أنه أصبح مصدرًا مثيرًا للقلق للطلاب والتعيلم بشكل عام، حيث إنه مع اسخدام شات بوت فقد لا يتعلمون مهارات البحث والتفكير.

كيفية تأثير تشات بوت على الطلاب

كما نقلت عن العديد من المسؤولين بجهات المختصة في التعليم كيفية تأثير تشات بوت على الطلاب، انه على الرغم من التقدم الهائل في مجال التكنولوجيا، فقد يجب على المعلمين والأنظمة المدرسية كيفية التعامل مع الأداة الجديدة والتحديات التي تطرحها.

ومن جهتها، قالت جينا لايل، المتحدثة بإسم إدارة مدينة نيويورك للتعليم، انه على الرغم من أن الأداة قد تكون قادرة على تقديم إجابات سريعة وسهلة للأسئلة، إلا أنها لا تبني مهارات التفكير النقدي وحل الازمات، والتي تعتبر ضرورية للنجاح الأكاديمي ومدى الحياة.

وحسب الصحيفة، حظرت المدارس العامة في مدينة نيويورك وسائل استخدام ChatGPT من أجهزتها وشبكاتها، مشيرة إلى مخاوف بشأن الغش وتأثير سلبي على التعلم والطلاب في العديد من المدارس.

كيف أصبح ChatGPT شائعًا بهذه السرعة



ومن جهته، قال آدم كونر، نائب الرئيس لسياسة التكنولوجيا في مركز التقدم الأمريكي ، إن ChatGPT أصبحت شائعة جدًا بسرعة لأنها واحدة من أولى تقنيات الذكاء الاصطناعي من نوعها التي تكون متاحة لعامة الناس بطريقة يمكن فهمها بسهولة.

وأضاف كونر، أن الشيء المختلف في "GPT" هو أنه إنتاجي، وأنه يخلق نوعًا من المخرجات بطرق يفهمها البشر العاديون بدلاً من [التكنولوجيا] مجرد نوع من كود الإخراج أو البيانات" التي لا يفهمها سوى مجموعة فرعية من السكان .

وهذا على عكس محركات البحث الأخرى، مثل Google، يمكن أن يكون ChatGPT محادثة ، ويقدم ردودًا شبيهة بالروبوت وحوار مع المستخدم، يمكن للمستخدم أن يطلب من ChatGPT إنشاء خطاب استقالة ، ومطالبات المناقشة للفصول وحتى الاختبارات للطلاب.

وقال جيم شيلتون ، كبير موظفي التكنولوجيا في Cengage Group ، وهي شركة تكنولوجيا تعليم ، إنه يمكن اعتبار ChatGPT "أفضل صديق افتراضي".

وأضاف لقد فعلت ذلك بمثال في حساب التفاضل والتكامل ،" أنشئ لي اختبارًا نهائيًا في حساب التفاضل والتكامل، كما شرحت خطوة بخطوة كيفية حلها لمشكلة التفاضل والتكامل ، مذكّرني بالمبادئ التي مررت بها لحل المشكلة ".

الغش ومخاوف من حدة التعلم



وأشار التقرير الى كيفية التعامل مع تشات بوت ومخاوف الغش في التعليم، حيث ان ما يجعل ChatGPT تحديًا للمعلمين هو أن تقنية الذكاء الاصطناعي تأتي بصياغة فريدة للإجابات عن نفس السؤال.

على سبيل المثال ، عند سؤال ChatGPT "ما هي التفاحة؟" ، تبدأ إحدى الإجابات ، "التفاحة هي فاكهة تنمو على شجرة في عائلة الورد، وعادة ما تكون مستديرة ولونها أحمر أو أخضر أو أصفر.

عند طرح نفس السؤال مرة أخرى ، يبدأ ChatGPT ، "التفاحة هي فاكهة ثفلية ، بمعنى أنها تنتج من شجرة متساقطة الأوراق في عائلة الورد ، وهي أصناف من النوع Malus domestica."

هذه الإجابات المتنوعة ، والتي قد تكون جميعها صحيحة ، تجعل من الصعب للغاية على المعلم أن يميز ما إذا كان الطالب قد استخدم تشات بوت لكتابة مقال معين.

وقال شون جلانتر، منسق دعم الفصل الاقتصادي الاقلييمي لجمعية معلمي علوم الكمبيوتر، إن الهدف هو بناء تلك المهارات حول التفكير ، لافا الى أن الشركة تعمل بالفعل مع المعلمين لمعالجة مخاوفهم بشأن تشات بوت، ولا نريد استخدام ChatGPT لأغراض مضللة في المدارس أو في أي مكان آخر ، لذلك نعمل بالفعل على تطوير عوامل تخفيف لمساعدة أي شخص على تحديد النص الذي تم إنشاؤه بواسطة هذا النظام.

كما نتطلع إلى العمل مع المعلمين لإيجاد حلول مفيدة وطرق أخرى لمساعدة المعلمين والطلاب على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي ، بينما يستمر إنشاء التقنيات للقبض على الانتحال أو الغش باستخدام الذكاء الاصطناعي ، يمكن القول إن مصدر القلق الأكبر هو استخدام الطلاب تشاب بوت وعدم تعلم المواد.