الأربعاء 18 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير: الإعلان عن أكبر حزمة مساعدات عسكرية أمريكية لأوكرانيا خلال أيام

أوكرانيا
أوكرانيا

ذكر تقرير لشبكة "سى إن إن" الأمريكية، اليوم الأربعاء، نقلًا عن مسئولين أمريكيين مطلعين، أن واشنطن قد تعلن عن واحدة من أكبر حزم المساعدات العسكرية لأوكرانيا خلال الأيام المقبلة، فيما لا تعتزم بعد توريد الدبابات لها.

وقالت الشبكة الأمريكية، إنه من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة الأمريكية عن واحدة من أكبر حزم المساعدات العسكرية لأوكرانيا في الأيام المقبلة، وتطلب كييف دبابات حديثة، وهو الطلب الذي لم توافق عليه الولايات المتحدة حتى الآن.

ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن واشنطن، تبدو أكثر حذرًا في تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا من الحلفاء الذين أعلنوا عن إرسال دبابات إلى كييف.

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وقال رئيس حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، إن الداعمين الغربيين لأوكرانيا سيعدون كييف بأسلحة أثقل وأكثر حداثة في اجتماع مهم في ألمانيا، مع تزايد الضغط على برلين لإرسال دبابات.

وقال ستولتنبرغ في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "الرسالة الرئيسية سيكون هناك المزيد من الدعم والمزيد من الدعم المتقدم، والأسلحة الثقيلة، والمزيد من الأسلحة الحديثة، لأن هذا صراع من أجل قيمنا"، بحسب فرانس برس.

وقال رئيس التحالف العسكري النرويجي الذي تقوده الولايات المتحدة إن "هناك حاجة ملحة، ومسائل تتعلق بالوقت" لإرسال المزيد من الأسلحة إلى كييف في الوقت الذي تسعى فيه إلى دفع قوات موسكو للتراجع.، قائلًا: "من الخطر للغاية التقليل من شأن روسيا".  

وأضاف: "لقد حشدوا 200 ألف جندي إضافي. أظهر الرئيس (فلاديمير) بوتين إرادة للتضحية بالآلاف والآلاف من الجنود الروس الشباب".

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الناتو: الغرب سيدعم أوكرانيا بأسلحة أثقل وأكثر حداثة لمواجهة روسيا

سي ان ان واشنطن المساعدات العسكرية أوكرانيا توريد الدبابات الولايات المتحدة كييف

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