الأربعاء 18 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الناتو: نخوض حربا فاصلة في أوكرانيا ويجب توفير الأسلحة لكييف

الناتو
الناتو

أعلن حلف شمال الأطلسي الناتو، الأربعاء، أن الجميع في نقطة فاصلة في حرب أوكرانيا ويجب توفير المزيد من الأسلحة لكييف.

كما توقع الجلف أن تركيا والمجر ستوافقان في النهاية على انضمام السويد وفنلندا للحلف، مشيرا الى ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يظهر أي إشارة على استعداد للسلام ويجب أن يدرك أنه لن يفوز بالحزب.

وأشار الناتو في بيان له، ان المشاورات مستمرة بين الحلفاء لتزويد أوكرانيا بدبابات قتالية، وفق شبكة سكاي نيوز الإخبارية.

ووصلت طائرات مراقبة تابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى رومانيا، أمس، لتعزيز الجناح الشرقي للحلف العسكري والمساعدة في مراقبة النشاط العسكري لروسيا.

وأعلن الحلف، الأسبوع الماضي، عن أنه سينشر طائرات المراقبة المزودة بنظام الإنذار والمراقبة المحمول جوا في بوخارست، حيث ستبدأ رحلات استطلاع بشكل حصري فوق أراضي الدول الأعضاء بالحلف.
ومنذ غزو روسيا أوكرانيا في فبراير 2022، عزز الحلف حضوره الجوي في شرق أوروبا ودول البلطيق، بما يشمل الطائرات المقاتلة وطائرات المراقبة وطائرات النقل.

- تفاصيل انتشار الناتو فى رومانيا


وتنتمي الطائرات التي ستُنشر في رومانيا إلى سرب يتألف من 14 طائرة مراقبة تابعة للحلف غالبا ما تكون في ألمانيا، وسينشر الحلف نحو 180 فردا عسكريا لدعم الطائرات.

وقالت أوانا لونجيسكو، المتحدثة باسم الحلف، في بيان صادر يوم 12 يناير: "في ظل تواصل حرب روسيا غير المشروعة في أوكرانيا لتهديد السلام والأمن في أوروبا، يجب ألا يكون ثمة شك في عزم حلف شمال الأطلسي على حماية كل شبر من أراضي الحلفاء والدفاع عنها".

وأضافت: "يمكن للمراقبة بنظام الإنذار والمراقبة المحمول جوا تحديد الطائرات على بعد مئات الكيلومترات، ما يجعلها إحدى القدرات الرئيسية في قوة ردع حلف شمال الأطلسي ووضعه الدفاعي".

الناتو أعمال الحلف العسكري روسيا أوكرانيا

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وائل لطفي

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