يبحث الطلاب عن رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 وآخر موعد للتسجيل من أجل استعدادهم لخوض امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2022-2023.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 وآخر موعد للتسجيل

نوضح لكم في التقرير التالي رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 وآخر موعد للتسجيل كي لا يغفل الطلاب عن تسجيل استمارتهم التي تمثل أساس دخولهم الامتحانات.



يكون آخر يوم لتسجيل استمارة الثانوية العامة هو الثلاثاء 28 فبراير 2023 بعد أن بدأ التسجيل منذ 15 يناير الجاري، ويجب على طلاب الثانوية العامة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لأداء امتحانات نهاية العام والتي ستُعقد في 10 يونيو 2023.



يتم تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 من خلال رابط وزارة التربية والتعليم والدخول على هذا الرابط

/https://moe-register.emis.gov.eg/

يتم تسجيل دخول من خلال البريد الإلكتروني الموحد للطالب.

ثم تظهر الاستمارة الإلكترونية

ويجب على الطالب أن يراجع البيانات المكتوبة ومواد التخصص واللغة الاجنبية الأولى والثانية بكل دقة للتأكد من عدم وجود أخطاء.

ثم يتم تسجيل البيانات المطلوبة منه في الاستمارة والتي تشمل الصورة الشخصية ومواد التخصص والشعبة وغيرها من البيانات والتأكد من مراجعة البيانات بدقة لعدم وجود أخطاء.

ثم الضغط على أيقونة حفظ في نهاية الاستمارة وبعد ذلك الضغط على كلمة طباعة من أجل طباعتها.

يمكن اختيار حفظ الاستمارة الالكترونية كملف PDF لطباعتها في أي وقت وتسليمها للمدرسة.

الأوراق مطلوب تسليمها بعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

يرجى العلم أنه بعد تسجيل الاستمارة الالكترونية للثانوية العامة 2023 يتم طباعتها وتسليمها للمدرسة مرفق معها الأوراق الجاري ذكرها



- إيصال سداد الرسوم الدراسية من البريد وإحضار نسختين منه.

- إيصال رسوم التقدم للامتحانات، وهى سداد 210 جنيهات للمتقدمين للمرتين الأولى والثانية، اما المتقدمين للمرة الثالثة و الرابعة، عليهم سداد 410 جنيهات للمتقدمين للمرتين الثالثة والرابعة.

- إيصال سداد رسوم التابلت بإجمالى 105 جنيهات.

- إحضار شهادة ميلاد حديثة وصورة بطاقة الرقم القومى للطالب ورقم هاتف الطالب.

- إحضار صورة بطاقة الرقم القومى لولى الأمر ورقم جواله الخاص.

- إحضار 5 صور شخصية للطالب بخلفية بيضاء للطالب ومدون عليها اسم الطالب إلكترونيا، بالنسبة للبنات فيجب الالتزام بالزى المدرسى فى الصور.

- وفى حالة الطالب الراغب فى الإعادة، إحضار بيان رسوب من المديرية و3 طوابع تعليمية فئة 10 جنيهات.