ما هي مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2023؟

يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة عن جداول امتحانات الثانوية العامة 2023، والتى سوف تنطلق فى يونيو المقبل حسب ما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فقد تنطلق فى 10 يونيو المقبل.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الجدول فور اعتماده رسميًا سوف يتم إبلاغ المدارس به واعلانه فى المدارس بالإضافة إلى نشره على الموقع الرسمى للوزارة، بينما كشفت مصادر بديوان عام الوزارة أن الجدول سوف يراعى أن يتخلله بعض الأيام بين المواد حتى يتيح للطلاب المراجعة أكثر والمذاكرة.

وأضافت المصادر خلال تصريحاتها أن الجدول سوف يتم عرضه للمناقشة المجتمعية بين الطلاب والمعلمين قبل اعتماده رسميًا.

مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2023

وكان أعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن بعض التفاصيل الخاصة بامتحانات الثانوية العامة 2023

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى بيانات صحفية لها عن امتحانات الثانوية العامة 2023 أن امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون بنظام الأوبن بوك، وسيتم توزيع كتيب المفاهيم؛ ليستعين به الطلاب أثناء الامتحان، وأشارت الوزارة أن ورق المفاهيم سوف يتسلمه الطالب فى بداية اللجنة على أن يسلمه للملاحظ فور انتهاء اللجنة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن امتحانات الثانوية العامة 2023 أن الطالب سيتسلم كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية، منوهًا عن أن التعريب مستمر هذا العام لطلاب الثانوية العامة، موضحة أن مواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة أعدها المركز القومى للامتحانات، بحيث تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ.

وعن الاسئلة المقالية فى امتحانات الثانوية العامة 2023 أعلنت الوزارة عن عودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essayبنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية، وأوضحت الوزارة أن عدد الأسئلة ستكون مثل العام الماضى، مع زيادة عدد الأسئلة المخصص لها درجة واحدة.